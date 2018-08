Рынок акций Турции закрылся ростом, BIST 100 прибавил 1,13% 

Investing.com — Фондовый рынок Турции завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов технологий, минерального производства и транспорта.

На момент закрытия на фондовой бирже Стамбула BIST 100 поднялся на 1,13%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BIST 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Trakya Cam Sanayi AS (IS:TRKCM), которые подорожали на 0,280 п. (6,78%), закрывшись на отметке в 4,410. Котировки Koza Altin Isletmeleri AS (IS:KOZAL) выросли на 2,64 п. (6,28%), завершив торги на уровне 44,70. Бумаги Dogan Sirketler Grubu Holding AS (IS:DOHOL) выросли в цене на 0,060 п. (5,71%), закрывшись на отметке 1,110.