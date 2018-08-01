Названы валюты, которые оказались под угрозой обвала

— В ближайшее время знаковых событий для валютного рынка не предвидится, и рубль, вероятнее всего, продолжит аккуратно дешеветь после достижения двухнедельных максимумов в понедельник на волне выплат налога на прибыль.

Внимание инвесторов будет приковано к пресс-конференции ФРС США в среду, где будут даны намеки по дальнейшей политике ведомства. И к пятничным данным по безработице, числу созданных рабочих мест в США. А также к публикации Минфином РФ новых параметров валюты в следующем месяце, которая произойдет в конце этой торговой недели.

Ситуация на международных рынках по-прежнему заставляет относиться к активам из развивающихся стран максимально осторожно: во вторник в Китае были опубликованы данные по деловой активности, свидетельствующие о замедлении роста ВВП, что может означать и назревающие проблемы в мировой экономике. Кроме того, спекулянты предпочитают перестраховаться и закрывают позиции по американским акциям. Причиной этому служит существенное падение индексов и стоимости бумаг компаний из технологического сектора. Например, Facebook рухнул на 22 процента после публикации отчета за второй квартал.

Таким образом, ожидать притока новых средств в отечественные бумаги не стоит, из-за чего сценарий, при котором курс нацвалюты будет дрейфовать в сторону 63 рублей за доллар, выглядит наиболее вероятным.

Валюты развивающихся стран с начала года достаточно сильно теряли в стоимости, и этот процесс ускорился после старта торговых войн США со своими партнерами. Сейчас мы наблюдаем некое затухание конфликта и начало оттепели, которая может привести к обоюдной отмене ограничительных мер, что, разумеется, должно способствовать росту интереса к рискованным активам.

Самыми лакомыми инструментами могут оказаться рубль — недооцененная из-за политических рисков валюта, имеющая шансы укрепиться на фоне дальнейших переговоров Путина и Трампа, а также канадский доллар и мексиканский песо — обе валюты пострадали на фоне спекуляций касательно возможного выхода США из НАФТА, который в конечном итоге вряд ли состоится. Это может стоить американцам большого числа рабочих мест и, как итог, падения рейтинга президента. Кроме того, в ближайшем месяце возможен дальнейший рост нефтяных котировок, что пойдет на пользу всем перечисленным валютам.

А вот в Аргентине и Турции ситуация сложная: с начала года песо и лира рухнули на 60 и 30 процентов соответственно благодаря сильной зависимости экономики от иностранного капитала. Сложно представить, каким образом государства будут выходить из сложившегося положения, но ясно одно — процесс будет крайне болезненным.

Также можно отметить израильский шекель. Конечно, положение страны гораздо лучше, чем у Турции и Аргентины, однако ее изоляция вызывает у аналитиков серьезные опасения касательно стабильности валюты в долгосрочной перспективе.