Ещё
Хакеры усилили атаки на криптовалютные биржи
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
30.07 – 06.08
$
62.91
73.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Хакеры усилили атаки на криптовалютные биржи 

Вести Экономика 1 августа 2018
Фото: РИА Новости
Число утечек данных пользователей на криптобиржах растет на сотни процентов в год. Эксперты отмечают: рост связан с популярностью виртуальных валют и с безалаберностью торговых площадок и их пользователей.
Атаки на криптовалютные биржи становятся все интенсивнее. Хакеры постоянно модифицируют вредоносные программы, увеличивают их количество. Аналитики Group-IB отмечают, что киберпреступники продолжают брать на вооружение инструменты, предназначавшиеся ранее для атак на банки, и теперь успешно используют их для взлома криптобирж, кошельков и получения доступа к личным данным пользователей.
В 2017 году количество утечек данных пользователей на криптовалютных биржах увеличилось на 369% по сравнению с предыдущим годом. А в начале 2018 года рост составил 689% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
География преступлений Треть пострадавших — американские клиенты. Чаще всего жертвами атак киберпреступников становились пользователи из США, Китая и России.
Экспертами Group-IB было выявлено 50 активных ботнетов, задействованных для кибератак на пользователей криптовалютных бирж. Задействованная киберпреступниками инфраструктура, в основном, базируется в США (56,1%), Нидерландах (21,5%), Украине (4,3%) и России (3,2%).
Воруют, потому что могут Большой процент успешных краж эксперты Group-IB связывают с отсутствием должного внимания к информационной безопасности и недооценки возможностей киберпреступности. Нередко биржи игнорируют необходимые требования безопасности. Но главное — сами пользователи пренебрегают элементарными правилами защиты. Они не пытаются даже создать надежные пароли для различных сервисов.
“Анализ выборки Group-IB, состоящей из 720 учетных записей, показал, что каждый пятый пользователь считал достаточным пароль короче 8 символов”, — говорится в исследовании группы.
При этом эксперты отмечают, что на данный момент ни одна криптовалютная биржа, независимо от масштабов и длительности операционной истории, не обеспечивает абсолютную безопасность своим пользователям.
“По меньшей мере пять из 19 проанализированных бирж стали жертвами целенаправленных кибератак, широко освещаемых СМИ. Это Bitfinex, Bithumb, Bitstamp, HitBTC, Poloniex и, вероятно, Huobi. Причины взлома — разные: это ошибки в исходном коде программы, фишинговые атаки, несанкционированный доступ к базе данных пользователей бирж, уязвимости при хранении и выводе средств. Однако все они являются следствием недостаточного внимания к информационной безопасности и защите своих цифровых активов”, — отмечают в Group-IB.
Вести Экономика: последние новости
Конец крепкого доллара уже близко Отсрочка подъема ставки ФРС не поддержит рубль Резервный банк Индии поднял процентные ставки
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение