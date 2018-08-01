Хакеры усилили атаки на криптовалютные биржи

Число утечек данных пользователей на криптобиржах растет на сотни процентов в год. Эксперты отмечают: рост связан с популярностью виртуальных валют и с безалаберностью торговых площадок и их пользователей.

Атаки на криптовалютные биржи становятся все интенсивнее. Хакеры постоянно модифицируют вредоносные программы, увеличивают их количество. Аналитики Group-IB отмечают, что киберпреступники продолжают брать на вооружение инструменты, предназначавшиеся ранее для атак на банки, и теперь успешно используют их для взлома криптобирж, кошельков и получения доступа к личным данным пользователей.

В 2017 году количество утечек данных пользователей на криптовалютных биржах увеличилось на 369% по сравнению с предыдущим годом. А в начале 2018 года рост составил 689% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

География преступлений Треть пострадавших — американские клиенты. Чаще всего жертвами атак киберпреступников становились пользователи из США, Китая и России.

Экспертами Group-IB было выявлено 50 активных ботнетов, задействованных для кибератак на пользователей криптовалютных бирж. Задействованная киберпреступниками инфраструктура, в основном, базируется в США (56,1%), Нидерландах (21,5%), Украине (4,3%) и России (3,2%).

Воруют, потому что могут Большой процент успешных краж эксперты Group-IB связывают с отсутствием должного внимания к информационной безопасности и недооценки возможностей киберпреступности. Нередко биржи игнорируют необходимые требования безопасности. Но главное — сами пользователи пренебрегают элементарными правилами защиты. Они не пытаются даже создать надежные пароли для различных сервисов.

“Анализ выборки Group-IB, состоящей из 720 учетных записей, показал, что каждый пятый пользователь считал достаточным пароль короче 8 символов”, — говорится в исследовании группы.

При этом эксперты отмечают, что на данный момент ни одна криптовалютная биржа, независимо от масштабов и длительности операционной истории, не обеспечивает абсолютную безопасность своим пользователям.