Рынок акций РФ снижается вслед за нефтью и рублем

МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Российский рынок снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем.

Индекс Мосбиржи к 17.04 мск снижался на 0,16% — до 2317,33 пункта, индекс РТС — на 1,07%, до 1160,48 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» рос на 39 копеек — до 62,89 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 73,49 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent падал на 1,85% — до 72,84 доллара за баррель.

"Для российского рынка торговая война КНР и США приобретает все более неприятное содержание. Перспектива падения объемов мировой торговли может сказаться и на российском экспорте сырьевых товаров. Соответственно, падение индексов в среду носит вполне логичный характер, как и ослабление рубля", — комментирует он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Лидерами роста стали низколиквидные бумаги банка «Санкт-Петербург» (БСП), которые подскочили почти на 8,3% — до 53,65 рубля на новостях об обратном выкупе акций. К текущему времени акции банка «Санкт-Петербург» растут на 6,86 рубля.

Как ранее в среду сообщил РИА Новости зампред правления банка Константин Баландин , наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» в четверг рассмотрит вопрос об обратном выкупе акций (buy back) на сумму около 10 миллионов долларов.

Баландин в апреле сообщил журналистам, что банк обсуждает возможность обратного выкупа акций при текущих ценах. Зампред банка тогда отмечал, что free float акций составляет около 35%, и проводить допэмиссию акций пока не планируется.

Среди лидеров падения — акции «Сафмар Финансовые инвестиции» (-6,59%), «Полюса» (-2,62%), бумаги Сбербанка (префы снижаются на 0,94%, обыкновенные акции — на 1,89%), акции "Алросы" (-1,32%), ММК (-1,15%), "Акрона" (-1,08%) и акции "Газпрома" (-0,97%).

Впрочем, на новостях поднимаются бумаги «Группы ГАЗ» (префы — на 0,95%, обыкновенные акции — на 0,23%).

При этом в начале апреля минфин США давал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с ними — ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Однако позднее эти сроки были частично продлены. В частности, на завершение контрактов с «Русалом», En+, «Группой ГАЗ» и "Евросибэнерго" было дано время до 23 октября.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Техническая картина по индексу Мосбиржи пока выглядит нейтрально, но с прицелом на август шансы на снижение пока выше, считает Василий Олейник из «Финама». Ближайший уровень сопротивления по индексу находится почти на 2% выше, вблизи отметки 2350 пунктов, а сильнейший уровень поддержки по-прежнему находится на отметке 2200 пунктов, отмечает он.