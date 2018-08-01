Средняя цена нефти Urals выросла почти на 40%

Средняя цена на нефть марки Urals в период с января по июль текущего года увеличилась на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $69,43 за баррель. Об этом сообщается на сайте Минфина.

В январе-июле прошлого года средняя цена на Urals составляла $49,94 за баррель.

Как стало известно, средняя цена на нефть марки Urals в июле сложилась в размере $72,87 за баррель.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что министерство пересмотрело прогноз по добыче нефти в стране.

Он также добавил, что по прогнозам Минэнерго добыча нефти в следующем году достигнет около 555 млн тонн.

Министр отметил, что многое будет зависеть от динамики рынка и необходимости корректировать действия.