Ещё
Средняя цена нефти Urals выросла почти на 40%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
30.07 – 06.08
$
62.91
73.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Средняя цена нефти Urals выросла почти на 40% 

Газета.Ru 1 августа 2018
Фото: Reuters
Средняя цена на нефть марки Urals в период с января по июль текущего года увеличилась на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $69,43 за баррель. Об этом сообщается на сайте Минфина.
В январе-июле прошлого года средняя цена на Urals составляла $49,94 за баррель.
Как стало известно, средняя цена на нефть марки Urals в июле сложилась в размере $72,87 за баррель.
Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что министерство пересмотрело прогноз по добыче нефти в стране.
Он также добавил, что по прогнозам Минэнерго добыча нефти в следующем году достигнет около 555 млн тонн.
Министр отметил, что многое будет зависеть от динамики рынка и необходимости корректировать действия.
Газета.Ru: последние новости
Новая "Миссия невыполнима" возглавила российский прокат Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость депозитарных расписок "Роснефти" на 27% Экс-советник Госдепа усомнился в "российском вмешательстве"
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение