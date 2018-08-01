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Societe Generale завершает переговоры о продаже болгарской «дочки» венгерскому OTP Bank
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Societe Generale завершает переговоры о продаже болгарской «дочки» венгерскому OTP Bank 

Банки.ру 1 августа 2018
Французский банк Societe Generale находится на заключительном этапе переговоров по продаже болгарского отделения Societe Generale — Expressbank венгерскому OTP Bank. О сделке может быть объявлено в этом месяце, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в банке.
«Сделка (в Болгарии) была в значительной степени согласована. Центральный банк уже провел предварительную встречу с DSK Bank (болгарское подразделение OTP) по этому вопросу», — сказал один из источников.
Expressbank — седьмой по величине банк в Болгарии с активами на 4 млрд долларов по состоянию на июнь 2018 года, согласно данным ЦБ страны. В марте этого года болгарские СМИ сообщили, что Societe Generale также планирует уйти с рынков Сербии, Македонии, Молдавии и Черногории.
В понедельник Societe Generale сообщил, что согласился продать свое отделение сегмента private banking в Бельгии голландскому банку ABN AMRO, чтобы больше сосредоточиться на рынках Франции, Великобритании, Люксембурга, Швейцарии и Монако.
Societe Generale также занимается продажей своего польского бизнеса — Eurobank из-за роста конкуренции со стороны местных игроков. Среди потенциальных покупателей называют испанский Santander, французский Credit Agricole и португальский Millennium.
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