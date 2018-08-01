Группа Fesco не имеет задолженности перед своими сотрудниками

МОСКВА, 1 августа. / ТАСС /. Группа Fesco, испытывающая трудности в связи с уголовным делом братьев Магомедовых, не имеет задолженности по зарплатам перед сотрудниками. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе компании.

"Мы уже заявляли, что ограничения операций с отдельными счетами некоторых компаний Группы — это нештатная ситуация, но мы уверены, что наших компетенций достаточно для обеспечения стабильной операционной деятельности всей Группы. Что касается выплат сотрудникам, то, заранее понимая риски, часть платежей мы провели заблаговременно авансом. В настоящий момент задолженности перед сотрудниками нет", — сообщили в пресс-службе Fesco.

Ранее сообщалось, что Владивостокский морской торговый порт (ВМТП), входящий в группу Fesco, несмотря на обеспечительный арест счетов в рамках уголовного дела совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, продолжает выполнять обязательства перед работниками. При этом в самой Fesco отмечали, что оспаривают решения об аресте счетов компаний группы, видя в нем не только давление на бизнес компании, но и социальные риски.

Транспортная группа Fesco (головная компания — ПАО «Дальневосточное морское пароходство» ) — одна из крупнейших частных транспортно— логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении Fesco находится порядка 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

Основной акционер ДВМП — группа «Сумма» находящегося под арестом Зиявудина Магомедова (32,5% акций), которого подозревают в крупном хищении. GHP Group принадлежит 23,8%, TPG — 17,4% акций. Акции компании торгуются на Московской бирже

О деле братьев Магодмедовых

Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в конце марта Тверским судом. Вместе с ними по делу проходит экс-глава компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма», Артур Максидов , он также арестован. Помимо растраты и организации преступного сообщества, братьям вменяется хищение 2,5 млрд рублей, Максидов обвиняется в хищении более 668 млн рублей.

В рамках уголовного дела в отношении братьев Магомедовых арестованы счета и активы 36 компаний. В среду суд признал законным арест шесть из них — ОАО «Суровикинский элеватор», Группа компаний Fesco, АО «СтройКом», ТрансКом, ТГ-Терминал, ТГ-Логистика.

Кроме того, арест наложен на банковские счета Магомедовых и на изъятые у них в ходе обысков денежные средства. Также был наложен обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела.