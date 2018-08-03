Оптимизм тает: рост экономики еврозоны замедляется

Москва, 3 августа — «Вести. Экономика» В начале третьего квартала рост экономики еврозоны, как и ожидалось, оказался слабым. Число новых заказов снижается, что подрывает оптимистичный настрой частного сектора.

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Однако, несмотря на низкие темпы роста, он показался Европейскому центральному банку достаточно стабильным, для того, чтобы прекратить программу стимулирования экономики на €2,6 трлн.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июле снизился до 54,3 пункта с 54,9 пункта в июне, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

“Окончательные цифры PMI подтверждают, что экономика зоны евро начала третий квартал на более слабой основе. В июле темпы роста производства и новых заказов уступают импульс, отбитый в предыдущем месяце, возвращаясь к картине скользящего роста цен, которую ма наблюдали на протяжении большей части года”, — прокомментировал ситуацию директор IHS Markit Роб Добсон

Индекс, измеряющий объем новых заказов, упал до минимума с начала прошлого года. Индекс, измеряющий ожидания бизнеса, при этом снизился до 20-месячного минимума в 63,1.

Промышленный PMI в июле, данные по которому были опубликованы 1 августа, показал, что рост производства остался слабым. Свою роль сыграли опасения по поводу торговых отношений.