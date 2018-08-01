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Акции Campbell Soup выросли на новостях о продаже доли компании
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Акции Campbell Soup выросли на новостях о продаже доли компании 

Ведомости 1 августа 2018
Акции Campbell Soup выросли на 3,7% на торгах до открытия сессии. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, это произошло после новостей о том, что Daniel Loeb's Third Point LLC приобрела долю в производителе супов и будет перестраивать работу 149-летней компании.
О том, что Third Point LLC приобрела часть компании Campbell, написала ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источник. Точный размер доли газета не раскрыла, но уточнила, что сделка обошлась в $300 млн  Campbell находится в поворотном моменте за всю историю компании, отмечает WSJ. Потребители перестают употреблять консервированные супы, а попытки компании запустить новые направления, как производство соков, не увенчались успехом, объясняет газета. Весной компания заявила о том, что пересмотрит портфель продуктов, что может привести продажу или приостановку работы над какими-либо брендами или подразделениями. За последний год акции компании снизились на 23%.
Campbell Soup была основана в 1869 г. Главный продукт компании — это консервированные супы, но она также выпускает макароны, соки, бисквиты и др. Супы Campbell стали широко известны благодаря художнику Энди Уорхолу, который изобразил их в своих работах.
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