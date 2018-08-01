Рост британской промышленности замедлился в июле

Москва, 1 августа — «Вести. Экономика». Британские заводы потеряли импульс роста в июле, а настроения производителей были самыми слабыми за последние два года, но данные вряд ли помешают Банку Англии повысить процентные ставки на следующий день.