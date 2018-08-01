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Рост британской промышленности замедлился в июле
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Рост британской промышленности замедлился в июле 

Вести.Ru 1 августа 2018
Фото: Вести.Ru
Москва, 1 августа — «Вести. Экономика». Британские заводы потеряли импульс роста в июле, а настроения производителей были самыми слабыми за последние два года, но данные вряд ли помешают Банку Англии повысить процентные ставки на следующий день.
Слабый внутренний спрос, отмеченный в индексе менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit/CIPS для производственного сектора Британии, стал еще одним признаком слабости британской экономики менее чем за восемь месяцев до выхода страны из состава ЕС.PMI снизился до своего второго минимального уровня с конца 2016 года в 54 пункта по сравнению с 54,3 в июне, средний прогноз опрошенных Reuters экономистов предполагал снижение до 54,2 пункта. Роб Добсон, директор IHS Markit, сказал, что промышленный сектор, на долю которого приходится 10% британской экономики, в этом году не оказал значительного влияния на экономический рост в этом году. "Финансовые рынки по-прежнему, похоже, рассчитывают на увеличение процентных ставок в августе", — сказал он. "Однако если сочетание более слабого роста и смягчения ценового давления на процессы производства отразится на более широком секторе услуг, решение Банка Англии будет далеким от единодушного мнения, и они могут даже найти какую-то причину для паузы", — сказал он.PMI для британской индустрии услуг должен быть опубликован в пятницу, но, скорее всего, будет показан политикам Банка Англии в преддверии принятия их решения о ставках.
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