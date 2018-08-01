Отсрочка подъема ставки ФРС не поддержит рубль

Москва, 1 августа — «Вести. Экономика». На текущей неделе основное внимание инвесторов приковано к заседанию Федеральной резервной системы США . Сегодня в 21:00 мск ФРС объявит о своем решении по процентной ставке. Почти единодушно рынок ожидает, что ставка останется неизменной до сентября. Свежая макростатистика убеждает нас в том же — доходы и расходы американцев в июне выросли на 0,4% в рамках прогнозов, а инфляция по показателю PCE Price замедлилась до 2,2% с 2,3%. Это причины для более мягкой позиции регулятора на сегодняшнем заседании.

Впрочем, вероятная отсрочка ФРС нового этапа ужесточения монетарной политики, по нашему мнению, не окажет рублю существенной поддержки, поскольку соответствующий сценарий уже заложен в котировки. Кроме того большое значение, как обычно, будут играть «минутки» Комитета по открытым рынкам, на которых принимается решение по ставке. Они должны укрепить мнение рынка в ястребином настрое ФРС (сценарий с четырьмя повышениями до конца года).

Отметим также сохраняющееся влияние на рубль геополитической напряженности, связанной с обсуждением новых санкций, в том числе в отношении российского госдолга. Несмотря на то, что индекс гособлигаций RGBI в последние дни стабилизировался в районе 139,4-139,8 пунктов, отток и, как следствие, давление на рубль, могут спровоцировать любые сигналы, которые бы указывали на расширение санкционных ограничений.

Вместе с тем, власти Китая пригласили представителей Вашингтона в Пекин на переговоры по торговым вопросам. Сообщения о том, что министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер Китая Лю Хэ обсуждают возможности для снижения накала в тарифной войне, однозначно позитивны для валют развивающихся стран. Влияние нефтяного фактора на российский рубль в целом пока нейтральное. За июль стоимость Brent опустилась на 6,5%, это стало худшим результатом за месяц с середины 2016 года. Такая динамика в основном связана с ростом опасений перепроизводства нефти на фоне роста добычи в странах ОПЕК . На руку продавцам также сыграла статистика от Американского института нефти (API): за минувшую неделю запасы нефти в США выросли на 5,6 млн баррелей, до 413,2 млн, при том, что аналитики, напротив, ждали снижения в среднем на 2,8 млн баррелей. В свою очередь, сдерживает нефтяные цены от снижения приостановка Саудовской Аравией экспорта нефти через Баб-эль-Мандебский пролив на фоне угрозы саудовским танкерам вблизи Йемена, где продолжается вооруженный конфликт.

На наш взгляд, границы диапазона 61,75-64 в текущей макроэкономической ситуации и в условиях сезонного снижения активности инвесторов достаточно устойчивы и в ближайшие дни вряд ли будут нарушены.