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ЦБ не считает проблемой наличие пакета акций ВТБ в собственности ФК «Открытие»
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ЦБ не считает проблемой наличие пакета акций ВТБ в собственности ФК «Открытие» 

Rambler News Service 1 августа 2018
ЦБ не считает проблемой то, что банк ФК «Открытие» владеет пакетом акций ВТБ, так как это не проблемный и ликвидный актив, сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев. При этом в ЦБ поступали предложения выкупить пакет, но регулятор не видит в этом смысла.
«…это не является проблемой. Если бы это был какой-то проблемный актив — нет. Есть эти акции и есть», — сказал он.
По словам Поздышева, «это ликвидный актив для самого „Открытия“».
Поздышев заявил, что в ЦБ поступали предложения выкупить этот пакет акций, но регулятор не видит в этом смысла. «Это обсуждение было всегда с точки зрения, где лучше такой пакет акций держать. Центральному банку нет большого смысла держать такой пакет акций. Это ликвидный актив для самого „Открытия“. … Если ЦБ выкупит, … это значит, что ЦБ нужно будет выделить дополнительные миллиарды рублей на выкуп акций ВТБ, чтобы они попали на баланс ЦБ, хотя они итак сейчас находятся на балансе „Открытия“, который на 100% контролируется ЦБ. Такие предложения к нам поступали, но смысла большого мы в них не видим», — уточнил он.
Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил журналистам, что Минфин считает неправильным наличие большого пакета акций ВТБ в собственности «Открытия». По его словам, обсуждение этого вопроса пока идёт на экспертном уровне.
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