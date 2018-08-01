Перемены в АКБ «Российский капитал» 

Совет директоров этой дочерней структуры ДОМ.РФ прекратил полномочия трех членов правления и утвердил на должность члена правления Максима Грицкевича, кандидатуру которого должен согласовать Банк России. Фото: www.2gis.com Как следует из материалов финансово-кредитного учреждения, с 31 июля по соглашению сторон досрочно прекращены полномочия членов правления банка Владимира Соболева и Ольги Бахтиной, которые пришли в АКБ «Российский капитал» в 2015 году из Банка Москвы (сейчас БМ банк). Совет директоров также прекратил полномочия члена правления банка Алексея Поповича. До прихода в «Роскап» в 2017 году он работал в банке «Открытие», а должность члена правления покидает по собственному желанию. Как следует из информации на сайте банка, сейчас в его правление входят пять человек: Артем Федорко (председатель), Данила Литвинов, Кирилл Гришанов, Кирилл Захарин и Давид Овсепян. Однако вскоре состав этого органа должен расшириться: совет директоров АКБ «Российский капитал» утвердил Максима Грицкевича на должность члена правления банка. К своим новым обязанностям он приступит после того как его кандидатуру согласует Банк России. Фото: www.sberbank.academy/education До прихода в «Российский капитал» Максим Грицкевич (на фото) работал в Сбербанке России, где курировал вопросы интегрированного риск-менежмента. Напомним, что до октября 2017 100% акций АКБ «Российский капитал» принадлежали Агентству по страхованию вкладов (АСВ), которое осуществляло мероприятия по финансовому оздоровлению кредитной организации. Впоследствии АСВ передало акции банка в собственность Росимущества, которое, в свою очередь, передало их «ДОМ.РФ». На базе «Роскапа» планируется построить ипотечно-строительный банк. Фото: www.capital-finances