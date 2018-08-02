Гуцериевы уведомили «Сафмар финансовые инвестиции» о продаже почти 15% компании 

Компания «Даглис» уведомила «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) о своем согласии продать около 16,75 млн обыкновенных акций СФИ, что соответствует приблизительно 15% уставного капитала СФИ.
«Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции»… было уведомлено его акционером — Акционерным обществом ''Даглис'', являющимся одной из компаний группы ''САФМАР'', — о том, что Продающий акционер согласился продать приблизительно 16,75 млн обыкновенных акций СФИ, что соответствует приблизительно 15% уставного капитала СФИ», — говорится в сообщении СФИ.
Акции были предложены посредством ускоренного построения книги заявок для приобретения международными институциональными инвесторами за пределами США. Цена продажи составила 610 руб. за акцию. Единственным глобальным координатором и букраннером соответствующего ускоренного построения книги заявок являлся ВТБ Капитал.
«В результате продажи доля участия компаний Группы ''САФМАР'' в уставном капитале СФИ уменьшится приблизительно до 39,8% уставного капитала СФИ», — отмечается в сообщении.
Согласно материалам Банка России, компания «Даглис» принадлежит кипрской Lanbury Trading, которой, в свою очередь, владеют Саид Гуцериев (80,1%) и его отец Михаил Гуцериев (19,9%).