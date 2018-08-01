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Выручка Paulig в РФ за I полугодие выросла на 5%
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Выручка Paulig в РФ за I полугодие выросла на 5% 

Прайм 1 августа 2018
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Выручка производителя зернового кофе Paulig в России по итогам первого полугодия 2018 года выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила более 1,7 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании.
"Выручка превысила 1,7 миллиарда рублей, что на 5% больше показателя по результатам первого и второго кварталов 2017 года. Валовая прибыль достигла 637,9 миллиона рублей, продемонстрировав увеличение на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отмечается в сообщении.
Финансовые результаты не включают показатели компании по подразделению Santa Maria (продукты питания и специи).
Финская Paulig Group — крупная компания-производитель кофе и продуктов питания. Она основана Густавом Паулигом в 1876 году, ее штаб-квартира находится в Хельсинки. Продукция Paulig реализуется в более чем 60 странах мира. Чистые продажи компании в 2017 году составили 928,9 миллиона евро. В России Paulig занимается производством и продажей натурального зернового и молотого кофе, специй и продуктов.
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