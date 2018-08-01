Выручка Paulig в РФ за I полугодие выросла на 5%

МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Выручка производителя зернового кофе Paulig в России по итогам первого полугодия 2018 года выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила более 1,7 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании.

"Выручка превысила 1,7 миллиарда рублей, что на 5% больше показателя по результатам первого и второго кварталов 2017 года. Валовая прибыль достигла 637,9 миллиона рублей, продемонстрировав увеличение на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отмечается в сообщении.

Финансовые результаты не включают показатели компании по подразделению Santa Maria (продукты питания и специи).