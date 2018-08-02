ОБЗОР — Рынок акций РФ заметно снизился на негативном внешнем фоне

МОСКВА, 2 авг /ПРАЙМ/, Елена Лыкова . Российский рынок акций по итогам четверга значительно снизился по основным индексам на негативном внешнем фоне.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов подешевел на 0,87%, до 2295,15 пункта, индекс РТС — на 1,65%, до 1140,96 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» к 23.00 мск рос на 39 копеек, до 63,43 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 73,53 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent после дневной просадки ниже уровня в 72 долларов перешел к росту и поднимается на 1,38% — до 73,39 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Акции компании «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ) к закрытию торгов обрушились на 9,73%.

Ранее в четверг в группе «Сафмар», в которую входит СФИ, сообщили РИА Новости , что покупателями ее 15%-ного пакета выступили несколько российских предпринимателей.

При этом группа через ускоренный сбор заявок продала около 15% уставного капитала «Сафмар Финансовые инвестиции» на 10,218 миллиарда рублей по цене 610 рублей за акцию, то есть с 10%-ным дисконтом к цене бумаг на закрытии торгов в среду.

По словам источника, привлеченные средства будут направлены на погашение части долга группы.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИИ

Иван Марчена из ГК Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2250-2350 пунктов, а РТС — в коридоре 1125-1155 пунктов.

"В России завтра представят индекс деловои? активности в секторе услуг за июль. В Еврозоне выи?дет статистика по объемам розничных продаж за июнь, а также представят индекс деловои? активности в секторе услуг за июль и композитныи? деловои? индекс PMI за июль. В Германии и Великобритании представят индексы деловои? активности в сфере услуг за июль. В США огласят среднюю почасовую заработную плату за июль, объемы экспорта/импорта, изменение числа занятых в несельскохозяи?ственном секторе за июль, долю экономически активного населения, сальдо торгового баланса за июнь, уровень безработицы за июль. Помимо этого, Baker Hughes сообщит число буровых установок", — напоминают аналитики компании «Велес Капитал».