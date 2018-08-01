Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» прошла в четырёх городах Хакасии

Тестирование проводилось в Черногорске, Саяногорске, Сорске и Абакане.

Как заявил заместитель министра здравоохранения региона Виктор Юрченко , важно проводить такие широкомасштабные акции, где население не только получает информацию о проблеме ВИЧ/СПИДа, но и участвует в диагностических мероприятиях.

По словам чиновника, именно ранняя диагностика и вовремя начатое лечение являются залогом предотвращения развития СПИДа и сохранения полноценной жизни.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что Новокузнецк примет участие в акции «Узнай свой ВИЧ-статус» 3 августа.