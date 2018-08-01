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Акции Ferrari обвалились после заявлений нового гендиректора
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Акции Ferrari обвалились после заявлений нового гендиректора 

Вести Экономика 1 августа 2018
Фото: Вести Экономика
Фото: Andrew Gombert/EPA  Москва, 1 августа — «Вести. Экономика». Котировки итальянского автопроизводителя продемонстрировали наиболее серьезное падение за последние два года после смены руководства.
Поводом для обвала акций компании стали комментарии её нового главного исполнительного директора Луи Камиллери.
В руководстве Ferrari, а также ряда других крупных итальянских компаний (в частности, FCA и CNH Industrial) в конце июля 2018 г. произошли изменения после внезапной смерти их бывшего руководителя Серджио Марьконне. В феврале 2018 г. в рамках презентации для инвесторов Маркьонне заявил о том, что Ferrari под его руководством собирается удвоить показатели по прибыли до уровня в $2 млрд в течение следующих 5 лет.
Возглавивший Ferrari Луи Камиллери в рамках конференц-звонка с инвесторами в среду, 1 августа, охарактеризовал озвученные Маркьонне цели по прибылям Ferrari как «амбициозные», а также «сопряженные с рисками и возможностями». Инвесторы интерпретировали данные комментарии как сомнения нового руководителя Ferrari в возможностях существенно улучшить финансовые показатели итальянской компании.
На этом фоне акции Ferrari на Итальянской фондовой бирже в среду упали на 8,3%. По итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже котировки компании обвалились на 11%. Для акций Ferrari данный обвал стал наиболее серьезным с февраля 2016 г.
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