Акции Ferrari обвалились после заявлений нового гендиректора

Фото: Andrew Gombert/EPA Москва, 1 августа — «Вести. Экономика». Котировки итальянского автопроизводителя продемонстрировали наиболее серьезное падение за последние два года после смены руководства.

Поводом для обвала акций компании стали комментарии её нового главного исполнительного директора Луи Камиллери.

В руководстве Ferrari , а также ряда других крупных итальянских компаний (в частности, FCA и CNH Industrial) в конце июля 2018 г. произошли изменения после внезапной смерти их бывшего руководителя Серджио Марьконне. В феврале 2018 г. в рамках презентации для инвесторов Маркьонне заявил о том, что Ferrari под его руководством собирается удвоить показатели по прибыли до уровня в $2 млрд в течение следующих 5 лет.

Возглавивший Ferrari Луи Камиллери в рамках конференц-звонка с инвесторами в среду, 1 августа, охарактеризовал озвученные Маркьонне цели по прибылям Ferrari как «амбициозные», а также «сопряженные с рисками и возможностями». Инвесторы интерпретировали данные комментарии как сомнения нового руководителя Ferrari в возможностях существенно улучшить финансовые показатели итальянской компании.

На этом фоне акции Ferrari на Итальянской фондовой бирже в среду упали на 8,3%. По итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже котировки компании обвалились на 11%. Для акций Ferrari данный обвал стал наиболее серьезным с февраля 2016 г.