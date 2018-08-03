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Deloitte: Китай из-за конфликта с США может ввести послабления на импорт из РФ
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Deloitte: Китай из-за конфликта с США может ввести послабления на импорт из РФ 

Прайм 16 часов назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Китай в условиях торговой войны с США может ввести послабления в отношении некоторых товаров, импортируемых из России, например, сельхозпродукции, прокомментировал РИА Новости руководитель департамента по России и СНГ Deloitte в Китае Александр Крылов.
В среду Белый дом подтвердил, что планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что это обусловлено недобросовестной торговлей со стороны КНР и нежеланием Пекина идти навстречу в торговых переговорах. Китай пообещал ответные меры.
"Мы не исключаем, что после ответных мер в отношении США Китай может ввести послабления в отношении импортируемых из России товаров в таких индустриях, как сельское хозяйство, что скажется положительным образом на торгово-экономическом обороте наших стран", — сказал Крылов.
По словам собеседника агентства, торговые войны мешают эффективному сотрудничеству стран. «Ввод пошлин со стороны США приведет к тому, что цены на производимые в США товары по определенным позициям тоже вырастут, что скажется на потребительской корзине покупателей», — отметил он.
"Что же касается товаров, импортируемых из США в Китай, то большую часть продукции, на которую были введены пошлины США, занимают товары из сферы высоких технологий, например, робототехника, промышленная техника, информационно-коммуникационное оборудование и т.д. Однако с большой долей уверенности можно сказать, что это не помешает Китаю достигать целей в рамках стратегии Made in China 2025 в сфере высоких технологий", — заключил он.
Китай и США 6 июля этого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.
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