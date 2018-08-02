Пути технологических гигантов разошлись

Apple, Netflix, Вложения в FAANG (Facebook, Amazon Google — сейчас Alphabet) стали самой популярной инвестиционной идеей: в июле ставки на них были максимальными среди всех классов активов шестой месяц подряд, следует из проводимого Bank of America опроса управляющих активами. Специализированные технологические инвестфонды привлекли в этом году более $20 млрд — больше, чем за рекордный полный 2017 год. Совокупная рыночная капитализация компаний FAANG, не превышавшая в начале 2013 г. $1 трлн, на конец июля 2018 г. составила $3,3 трлн. Причем в прошлом году FAANG обогнали по капитализации британский фондовый рынок (100 компаний из индекса FTSE), а в середине июля этого года — японский (225 компаний из индекса Nikkei).

«Они поражают воображение, потому что все они огромные и продолжают быстро расти, а такое редко случается», — говорит Джордж Пиркис, стратег Bespoke Investment Group (цитата по Financial Times ). Компании FAANG олицетворяют основные способы использования интернета, отмечает Стив Чьявароун, управляющий портфелем Federated Investors: Google — это поиск, карты, видео; Amazon — покупки; Apple — мобильные устройства; Netflix — развлечения; Facebook — социальные медиа. «Это мощные вертикальные структуры интернета, — говорит он. — Но хотя все они извлекают выгоду из того, что мы называем цифровой революцией, это разные структуры и проблемы перед ними стоят разные».

Инвесторы любят броские названия, объединяющие по какому-то признаку активы, на которых можно заработать. Можно вспомнить популярную в прошлом десятилетии аббревиатуру BRIC : с легкой руки придумавшего ее Goldman Sachs считалось, что такие ведущие развивающиеся страны, как Бразилия, Россия, Индия и Китай, будут демонстрировать одни из самых быстрых темпов роста экономик и фондовых рынков. Но результаты FAANG за II квартал показали, насколько разными могут быть судьбы вроде бы похожих участников (так и экономические пути стран BRIC кардинально разошлись в этом десятилетии).

Facebook и Netflix сообщили о проблемах с наращиванием количества пользователей. В результате акции Facebook рухнули 26 июля на 19%, капитализация в ходе торгов сокращалась на $150 млрд, а из-за последующего сползания котировок стоимость компании к 31 июля опустилась ниже $500 млрд После публикации данных Netflix ее акции на внебиржевых торгах после основной сессии 16 июля потеряли 14%. Хотя на следующий торговый день снижение оказалось не таким большим (5,2%), падение не остановилось, и к концу месяца капитализация сократилась на 19,5% до $147 млрд

Среди компаний FAANG Netflix больше всего напоминает ситуацию с технологическим пузырем в конце 1990-х гг. : развитие финансируется на займы со спекулятивным кредитным рейтингом, при этом барьеры для выхода конкурентов на рынок низки, а котировки акций оторвались от любых фундаментальных показателей, поэтому масштабная коррекция лишь вопрос времени, говорил еще до публикации результатов Йон Триси , соиздатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money. Netflix как раз сообщила о растущей конкуренции. Долю рынка у нее пытается отнять, в частности, Amazon.

У Facebook же, несмотря на замедление, темпы роста и его перспективы остаются высокими, его прибыльности могут позавидовать многие, указывает Марко Пирондини, начальник отдела по операциям с акциями США Amundi Pioneer Asset Management. «Технологические акции показали очень хорошую динамику, и им нужна коррекция, но эти компании — реальные лидеры с сильными бизнес-моделями».

Свое лидерство в ходе сезона отчетности подтвердили все три компании на А — Alphabet, Amazon, Apple. Причем капитализация Alphabet в конце июля подбиралась к отметке $900 млрд (было $888 млрд), у Amazon на короткое время превышала ее, а Apple близка к тому, чтобы достичь отметки в $1 трлн. 31 июля компания стоила $935,3 млрд; опубликованная же после окончания торгов отчетность так воодушевила инвесторов, что они подняли 1 августа котировки до исторического рекорда $200,2 за акцию (+5,2% на 20.00 мск). Капитализация в ходе торгов почти достигала $987 млрд