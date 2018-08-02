Начались повторные торги по продаже Lexus Александра Хорошавина

ТАСС , 2 августа. Территориальное управление Росимущества Сахалинской области в четверг открыло торги по продаже принадлежавшего бывшему губернатору области Александру Хорошавину автомобиля Lexus.

Согласно извещению о торгах, размещенному на официальном сайте, начальная цена автомобиля составляет 1,84 млн рублей. Автомобиль выставлен на торги с пониженной на 30% начальной стоимостью, так как в ходе первых торгов не поступило ни одной заявки. Прием заявок начался с 00:00 часов 2 августа.

Шаг аукциона составляет 92,4 тыс. рублей, размер задатка — 184,9 тыс. рублей. Окончание приема заявок намечено на 27 августа.