Начались повторные торги по продаже Lexus Александра Хорошавина 

ТАСС, 2 августа. Территориальное управление Росимущества Сахалинской области в четверг открыло торги по продаже принадлежавшего бывшему губернатору области Александру Хорошавину автомобиля Lexus.
Согласно извещению о торгах, размещенному на официальном сайте, начальная цена автомобиля составляет 1,84 млн рублей. Автомобиль выставлен на торги с пониженной на 30% начальной стоимостью, так как в ходе первых торгов не поступило ни одной заявки. Прием заявок начался с 00:00 часов 2 августа.
Шаг аукциона составляет 92,4 тыс. рублей, размер задатка — 184,9 тыс. рублей. Окончание приема заявок намечено на 27 августа.
Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года, 25 марта президент РФ Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия. По версии следствия, в 2009 году Хорошавин создал организованную преступную группу, члены которой получили от восьми предпринимателей взятки на сумму более 522 млн рублей. 9 февраля 2018 года суд приговорил бывшего главу региона к 13 годам колонии и штрафу в размере 500 млн рублей.