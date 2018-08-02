Гендиректор УГМК Андрей Козицын вылетел из списка богатейших людей мира

Всего в списке 23 российских олигарха. Выше всех забрался глава «Северстали» Алексей Мордашов — он на 44-м месте с состоянием в 20,1 миллиард долларов. Также в рейтинге ещё один уральский олигарх — экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев . Он за этот год уже заработал 181 миллиона и теперь его состояние оценивается в 10,8 миллиарда долларов. В рейтинге Рыболовлев занимает 136 место.

В рейтинге российских олигархов, который весной этого года составлял журнал Forbes , Козицын занял 25-е место. По итогам 2017 года он заработал на 500 миллионов долларов больше и поднялся на три строчки в списке самых богатых людей страны.

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