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Гендиректор УГМК Андрей Козицын вылетел из списка богатейших людей мира
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Гендиректор УГМК Андрей Козицын вылетел из списка богатейших людей мира 

e1.ru 2 августа 2018
Фото: e1.ru
Гендиректор «Уральской горно-металлургической компании» Андрей Козицын вылетел из обновлённого рейтинга самых богатых людей мира, который составляет Bloomberg. По данным издания, с начала этого года он лишился 351 миллиона долларов. Его состояние при этом оценивается примерно в 3,9 миллиарда долларов.
Всего в списке 23 российских олигарха. Выше всех забрался глава «Северстали» Алексей Мордашов — он на 44-м месте с состоянием в 20,1 миллиард долларов. Также в рейтинге ещё один уральский олигарх — экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев. Он за этот год уже заработал 181 миллиона и теперь его состояние оценивается в 10,8 миллиарда долларов. В рейтинге Рыболовлев занимает 136 место.
В рейтинге российских олигархов, который весной этого года составлял журнал Forbes, Козицын занял 25-е место. По итогам 2017 года он заработал на 500 миллионов долларов больше и поднялся на три строчки в списке самых богатых людей страны.
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