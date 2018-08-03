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Возможное расширение санкций США чуть ослабит рубль, но до паники не доведет
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Возможное расширение санкций США чуть ослабит рубль, но до паники не доведет 

Вести Экономика 13 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 3 августа — «Вести. Экономика». Для рубля на минувшей неделе преобладал неблагоприятный новостной фон. Группа американских сенаторов внесла законопроект, предусматривающий новый пакет экономических санкций против России. В частности, предусматривается наказание за инвестирование в российский суверенный долг и энергетические проекты. По мнению авторов законопроекта, эти «сокрушительные санкции» должны вынудить Россию остановить вмешательство в американский избирательный процесс, прекратить кибератаки и «уйти из Украины».
Ранее, в апреле, меры против российских долговых бумаг уже рассматривались. Однако тогда Минфин США выступил против принятия закона, ссылаясь на то, что подобные шаги могут дестабилизировать финансовый рынок и нанесут удар по зарубежным инвесторам. По данным на конец июня, иностранные инвесторы держат ОФЗ в размере 1,98 трлн рублей (при текущем курсе это порядка 31 млрд долларов США), сокращая свой портфель в ОФЗ третий месяц подряд. В случае утверждения данных мер против российского госдолга исход иностранных инвесторов из ОФЗ в первую очередь ударит по рублю, однако девальвация не будет столь панической, как в декабре 2014 года. Во-первых, в случае если конгресс США решится на принятие данных санкций, они могут быть ограничены только новыми выпусками долга. В таком случае удастся избежать панических распродаж ОФЗ, однако со временем доля нерезидентов в ОФЗ будет плавно стремиться к нулю. Во-вторых, имеющиеся международные резервы с лихвой покрывают отток в 31 млрд долларов, и при необходимости ЦБ вновь сможет предоставить банкам валютную ликвидность.
Индекс российских гособлигаций (RGBI) накануне уже начал закладывать в себя риски, вернувшись к значениям начала третьей декады июня (138,8 п). Такую реакцию можно считать умеренной, хотя откат вполне может продолжиться по мере напряженности информационного поля. Минфин РФ объявил о планируемых объемах покупки валюты на ближайший месяц. С 7 августа по 6 сентября министерство потратит рекордные 383.2 млрд рублей на эти цели, покупая ежедневно валюту на 16,7 млрд рублей. В прошедшем июле Минфин тратил ежедневно 15,8 млрд на аналогичные цели. Таким образом, краткосрочных позитивных драйверов для рубля на данный момент не видно, при этом негативные только усиливаются. В ближайшие дни рубль может вплотную подойти к верхней границе бокового канала (64 руб), где расположено серьезное техническое сопротивление, для преодоления которого нужен значимый дополнительный негативный импульс. Если таковой не появится, пара рубль-доллар проведет будущую неделю в диапазоне 62,1-64.
Александр Тараскин, финансовый аналитик «БКС Премьер»
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