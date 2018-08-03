Возможное расширение санкций США чуть ослабит рубль, но до паники не доведет

Москва, 3 августа — «Вести. Экономика». Для рубля на минувшей неделе преобладал неблагоприятный новостной фон. Группа американских сенаторов внесла законопроект, предусматривающий новый пакет экономических санкций против России. В частности, предусматривается наказание за инвестирование в российский суверенный долг и энергетические проекты. По мнению авторов законопроекта, эти «сокрушительные санкции» должны вынудить Россию остановить вмешательство в американский избирательный процесс, прекратить кибератаки и «уйти из Украины».

Ранее, в апреле, меры против российских долговых бумаг уже рассматривались. Однако тогда Минфин США выступил против принятия закона, ссылаясь на то, что подобные шаги могут дестабилизировать финансовый рынок и нанесут удар по зарубежным инвесторам. По данным на конец июня, иностранные инвесторы держат ОФЗ в размере 1,98 трлн рублей (при текущем курсе это порядка 31 млрд долларов США), сокращая свой портфель в ОФЗ третий месяц подряд. В случае утверждения данных мер против российского госдолга исход иностранных инвесторов из ОФЗ в первую очередь ударит по рублю, однако девальвация не будет столь панической, как в декабре 2014 года. Во-первых, в случае если конгресс США решится на принятие данных санкций, они могут быть ограничены только новыми выпусками долга. В таком случае удастся избежать панических распродаж ОФЗ, однако со временем доля нерезидентов в ОФЗ будет плавно стремиться к нулю. Во-вторых, имеющиеся международные резервы с лихвой покрывают отток в 31 млрд долларов, и при необходимости ЦБ вновь сможет предоставить банкам валютную ликвидность.