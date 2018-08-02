Индекс РТС снижается в начале торгов, индекс Мосбиржи пытается определиться

Российские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику в самом начале торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи

Так, на 10:05 индекс Мосбиржи был в плюсе на 0,06% по отношению к уровню предыдущего закрытия и составлял 2 316,61 пункта, а индекс РТС ушел в минус на 0,44% — к отметке 1 154,94.

К 10:08 индекс Мосбиржи ушел в «красную зону» на 0,02% и равнялся 2 314,76. На 10:17 он уже снова был в небольшом плюсе — на 0,04% (значение составляло 2 316,15 пункта). Индекс РТС на те же моменты времени показывал сопоставимую с самым началом торгов отрицательную динамику.

В Dukascopy Bank ожидали резкого снижения индексов в начале российских торгов.