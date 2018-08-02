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Индекс РТС снижается в начале торгов
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Индекс РТС снижается в начале торгов, индекс Мосбиржи пытается определиться 

Банки.ру 21 час назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику в самом начале торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.
Так, на 10:05 индекс Мосбиржи был в плюсе на 0,06% по отношению к уровню предыдущего закрытия и составлял 2 316,61 пункта, а индекс РТС ушел в минус на 0,44% — к отметке 1 154,94.
К 10:08 индекс Мосбиржи ушел в «красную зону» на 0,02% и равнялся 2 314,76. На 10:17 он уже снова был в небольшом плюсе — на 0,04% (значение составляло 2 316,15 пункта). Индекс РТС на те же моменты времени показывал сопоставимую с самым началом торгов отрицательную динамику.
В Dukascopy Bank ожидали резкого снижения индексов в начале российских торгов.
«Мы полагаем, что сегодняшний день на Мосбирже может начаться с резкого снижения индексов, которые последуют за бумагами нефтегазовых компаний. Кроме того, инвесторы продолжат отыгрывать планы ФРС по дальнейшему повышению ставок в США, которые могут быть реализованы, несмотря на возможный рост инфляционного давления в случае повышения тарифов для импортируемых из Китая товаров», — отмечается в комментарии руководителя управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгении Абрамович, распространенном перед началом торговой сессии.
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