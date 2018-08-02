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«Роснефть» поставит Польше 6,4-12,6 млн тонн нефти до конца 2020 года
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«Роснефть» поставит Польше 6,4-12,6 млн тонн нефти до конца 2020 года 

Rambler News Service 20 часов назад
Фото: Вести Экономика
«Роснефть» заключила контракт с польской Grupa Lotos на поставку в Польшу 6,4-12,6 млн тонн нефти, сообщила пресс-служба российской компании.
«НК ''Роснефть'' и Grupa Lotos SA заключили контракт на поставку нефти в Польшу. Cрок действия соглашения — до конца 2020 года, объем поставок в этот период составит от 6,4 до 12,6 млн тонн», — говорится в сообщении.
«Роснефть» отмечает, что увеличение объемов поставок нефти соответствует стратегии компании по созданию акционерной стоимости через повышение эффективности реализации нефти, а также соответствует интересам потребителей и укрепляет энергобезопасность Европы.
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