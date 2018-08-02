РНКБ удвоил прирост портфеля кредитных карт и оборот по ним

Объем портфеля кредитных карт РНКБ вырос во II квартале 2018 года на 863 млн рублей, превысив 3 млрд рублей. Это в два раза больше прироста I квартала текущего года. Об этом порталу Банки.ру рассказали в самой кредитной организации.

Следует отметить, что РНКБ эмитирует только карты национальной платежной системы.

В то же время среднемесячный оборот по кредитным картам «Мир», эмитированным РНКБ, составил во II квартале 2018 года около 1 млрд рублей. Для сравнения: по состоянию на апрель текущего года этот показатель равнялся 600 млн рублей.

За последние два года РНКБ выдал свыше 250 тыс. кредитных карт жителям Республики Крым и г. Севастополя с общим лимитом 7,8 млрд рублей. В день РНКБ выдает около 800 новых кредитных карт, рассказали в банке.

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«Чаще всего жители Крыма рассчитываются кредитными картами в супермаркетах, на АЗС и в аптеках (свыше 78% от всех трансакций по кредитным картам) и активно используют их для оплаты товаров и услуг в Интернете, при этом средняя сумма покупки составляет 1 300 рублей», — прокомментировали в пресс-службе РНКБ.

По словам вице-президента, директора по розничному бизнесу РНКБ Николая Билана, клиенты кредитной организации активно пользуются кредитками банка для повседневных нужд. При этом банк ежемесячно увеличивает лимиты кредитования по кредитным картам клиентам, которые постоянно ими пользуются и не допускают возникновения просрочек.

Помимо этого, на прирост портфеля кредитных карт повлияли еще несколько факторов: активное использование карт крымчанами в рамках подготовки к курортному сезону, грейс-период по кредитным картам продолжительностью 55 дней, отсутствие платы за выпуск и обслуживание кредитных карт и возможность подключения к ним программы лояльности «Ваш бонус», а также стабилизация ситуации на рынке труда и растущие потребности клиентов.