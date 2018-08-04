Китай обвинил США в военном давлении на азиатские государства

Министр иностранных дел Китая Ван И обвинил США в давлении на азиатские государства и попытках милитаризации региона. Чиновник напомнил, что США дислоцировали в районе Южно-Китайского моря значительный объем стратегических вооружений, «оказывая давление» на Поднебесную и другие страны региона, а также «угрожая их безопасности».

Глава китайского МИД , выступая на пресс-конференции в Сингапуре, заявил, что такие действия Вашингтона «требуют от Пекина мер по самозащите», на которые американцы, тем не менее, «повесили ярлык милитаризации».

Ван И также прокомментировал циркулирующие в американских СМИ слухи о том, что администрация президента Дональда Трампа изучает вопрос о повышении импортных пошлин на ряд китайских товаров с 10 до 25%.