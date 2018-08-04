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Китай обвинил США в военном давлении на азиатские государства
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Китай обвинил США в военном давлении на азиатские государства 

Российская Газета 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Китая Ван И обвинил США в давлении на азиатские государства и попытках милитаризации региона. Чиновник напомнил, что США дислоцировали в районе Южно-Китайского моря значительный объем стратегических вооружений, «оказывая давление» на Поднебесную и другие страны региона, а также «угрожая их безопасности».
Глава китайского МИД, выступая на пресс-конференции в Сингапуре, заявил, что такие действия Вашингтона «требуют от Пекина мер по самозащите», на которые американцы, тем не менее, «повесили ярлык милитаризации».
Ван И также прокомментировал циркулирующие в американских СМИ слухи о том, что администрация президента Дональда Трампа изучает вопрос о повышении импортных пошлин на ряд китайских товаров с 10 до 25%.
В Пекине призвали лиц, которые «ответственных за выработку внешнеторговой политики США, умерить пыл и прислушаться к мнению американских потребителей и международного сообщества». Ван И подчеркнул, что меры по оказанию давления, к которым прибегают США, не принесут положительных результатов ни сейчас, ни в будущем". Он обвинил Вашингтон в развязывании торговой войны и нарушении основополагающих принципов Всемирной торговой организации (ВТО).
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