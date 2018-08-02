Долги россиян растут в 2 раза быстрее зарплат

Москва, 2 августа — «Вести. Экономика». Кредитные долги россиян растут быстрее, чем их зарплаты и сбережения, сообщается в обзоре Минэкономразвития

В июне кредитные долги населения выросли на 15,9% в годовом выражении после роста на 15,1% в мае, а с устранением сезонности — более чем на 20% «и, таким образом, по-прежнему существенно превышают темпы роста номинальных заработных плат».

Россияне при этом меньше тратят и все чаще берут новые потребительские кредиты на рефинансирование старых долгов, согласно данным банков.

Индекс потребительских настроений, рассчитываемый «инФОМ» по заказу Банка России , в июне упал на 6 п.п. до 96,5 пункта (с коррекцией на сезонность) и достиг минимального значения с середины 2017 г. Наиболее существенное падение наблюдалось по компоненту индекса, характеризующему ожидания населения (-16,3 п.п.).

В целях ограничения роста кредитных долгов россиян Банк России принял решение о повышении с 1 сентября коэффициентов риска по необеспеченным потребительским ссудам, если их полная стоимость превышает 10% годовых. «Данная мера будет способствовать улучшению качества банковских активов и повышению устойчивости финансовой системы», — считают в Минэке и ЦБ.

При этом рост реальных зарплат замедлился до 7,2% с 7,6% в мае, вкладов россиян в банках — до 7,1% с 7,7% в мае.

За все первое полугодие 2018 г. портфель кредитов населению вырос на 1,1 трлн руб. до 13,3 трлн, согласно данным ЦБ.

Этот прирост обеспечили два крупнейших комбанка страны.

ВТБ дал населению 400 млрд руб. — на 32% больше, чем за тот же период 2017 г.

Сбербанк сообщил, что за это время выдал рекордную сумму потребительских кредитов — 714 млрд руб. «Это на 74% больше, чем за 6 месяцев 2017 г., и превышает показатели выдач за аналогичные периоды всех предыдущих лет», — заявил управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков

"Рост розничного кредитования (включая ипотечные кредиты) продолжает ускоряться — до 18,8% г/г в июне после 17,9% г/г в мае. Прирост в помесячном выражении сохраняется на 5— летних максимумах (+1,8% м/м с исключением валютной переоценки). Годовые темпы роста ипотечного кредитного портфеля в мае достигли 22,8% г/г, темпы роста задолженности по другим потребительским кредитам также увеличились (до 16,0% г/г)", — отмечает Минэк.

При рекордных тратах и кредитной нагрузке россияне стали меньше сберегать. Рост вкладов населения в июне продолжил замедляться. Темп роста депозитов физических лиц замедлился в июне до 7,1% (к июню прошлого года, г/г) с 7,7% в мае.

Рост вкладов населения в июне продолжил замедляться. Темп роста депозитов физических лиц замедлился в июне до 7,1% г/г 8 (в мае — 7,7% г/г). Депозиты корпоративного сегмента, напротив, демонстрируют ускорение роста до 8,3% г/г (в мае — 6,5% г/г).

Компании, напротив, стали меньше инвестировать и больше копить. «Депозиты корпоративного сегмента, напротив, демонстрируют ускорение роста до 8,3% г/г (в мае — 6,5% г/г)», — отмечается в обзоре Минэке.

По оценке Минэкономразвития России, рост инвестиций в основной капитал во 2-м квартале 2018 г. замедлился до 2-3% по сравнению со 2-м кварталом прошлого года.