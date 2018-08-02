Выход из сумрака. «Сибур» собирается стать публичной компанией

«Окно» на биржу

Сразу несколько деловых изданий, как по заказу, сообщили со ссылкой на свои источники, что «Сибур» готовится к проведению IPO (первичному размещению акций на бирже). Как отмечалось, принципиальное решение акционерами «Сибура» уже принято, а дальнейшие действия будут зависеть от состояния рынка капитала. «Компания готова провести размещение в ближайшее „окно“, но когда, пока трудно сказать», — заявил РБК источник, близкий к холдингу.

В настоящее время компания определяется с банками — организаторами процесса IPO. В числе возможных источники агентства Reuters называли JP Morgan и Газпромбанк . Предполагаемая площадка для размещения — Московская биржа , не исключается и вариант Лондонской.

По словам замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анны Кокоревой, IPO «Сибура» может стать одним из крупнейших за последние годы на Московской бирже и уникальным в сфере нефтепереработки. «С точки зрения финансового положения компании момент вполне удачный, — считает она. — Бизнес компании имеет высокую рентабельность, что обеспечивается низкой себестоимостью производимой продукции и высоким спросом на товар. Рентабельность по EBITDA в 2017 году составила 35%, что выше, чем у основных конкурентов. В ближайшее время (второй квартал 2019 года) компания запустит нефтехимический комплекс „Запсибнефтехим“, что позволит увеличить объемы производства компании и долю на рынке».

Еще год назад главный акционер «Сибура» Леонид Михельсон говорил, что IPO компании может пройти после запуска «Запсибнефтехима», чтобы включить его в общую оценку компании. Новый комплекс позволит вовлечь в полезную переработку до 22,4 млрд м3 попутного нефтяного газа.

Купить по дешевке?

Какой объем акций планируется отправить на биржу — пока неизвестно, источники утверждают, что в ходе размещения предполагается привлечь от 2 до 3 млрд долларов. При этом, как сообщают «Ведомости», сама компания в ходе IPO может быть оценена в 20–26 млрд долларов. Это заметно больше, чем первая открытая оценка компании в декабре 2015 года, когда китайская компания Sinopec купила 10% акций «Сибура» за 1,338 млрд долларов. То есть всю компанию на тот момент оценили в 13,4 млрд долларов.

Тем не менее Анна Кокорева считает, что предварительная оценка компании экспертами занижена. «Что не так плохо и дает прекрасный шанс купить акции дешево с хорошим потенциалом роста, — отмечает она. — Однако пока точных цифр нет, поэтому оценить привлекательность IPO „Сибура“ на 100% нельзя. На наш взгляд, покупка акций „Сибура“ может быть выгодным вложением с учетом их финансового положения».

Пока не определена и схема размещения акций. Как сообщают «Ведомости», возможен комбинированный вариант — часть акций компания продаст через допэмиссию, другая часть поступит на рынок за счет снижения долей основных акционеров. При этом пропорция между новым выпуском акций и долей акционеров будет зависеть от интереса инвесторов.

«Это нормальная схема, ведь речь, скорее всего, идет о желании акционеров продать часть акций, — отмечает вице-президент Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Богдан Зварич . — При возникновении допэмиссии доля акционеров размывается, то есть становится меньше. Здесь она станет еще меньше за счет того, что акционеры продадут часть своих акций».

Европу и США не ждать

Начало торгов на бирже дает свои плюсы — акции, а вместе с ними и вся компания могут вырасти в цене, однако есть и риски. Все прекрасно помнят, как падали вниз бумаги «Русала» , когда компания попала в санкционный список США.

«Назвать санкции риском для размещения «Сибура» мы не можем, — отмечает Анна Кокорева. — На данный момент сведения о том, что компания может попасть под ограничения напрямую или косвенно, отсутствуют, и предпосылок таких нет. Сейчас ни одна компания на отечественном рынке не застрахована от санкций, однако это не повод останавливаться в развитии».

Богдан Зварич между тем считает, что общий санкционный тренд в отношении России может повлиять на IPO «Сибура». «Санкции приводят к тому, что снижается интерес иностранных инвесторов к российским бумагам. В такой ситуации ожидать сильного притока зарубежных средств в рамках IPO, на мой взгляд, не стоит, — отметил он. — Основными инвесторами я вижу российские фонды, возможно инвесторы из Азии, и частично в этом может поучаствовать, если дадут возможность, частный сектор. Больших денег из Европы и США ждать не стоит».

Анна Кокорева отмечает, что с точки зрения экономики страны, возможно, момент для размещения на бирже не самый удачный, однако IPO может проводиться под конкретных инвесторов, и ликвидность акций окажется высокой. «Помимо привлечения финансирования это позволит расширить круг инвесторов, что немаловажно в условиях дефицита источников заемных средств», — считает она.

«От этого выигрывает сама компания, а значит, выигрывают акционеры, как старые, так и новые, — отмечает Богдан Зварич. — Не только с точки зрения стоимости акций, но и с точки зрения дивидендов, если компания будет платить хорошие дивиденды».

Напомним, долгое время основным акционером созданного в 1995 году «Сибура» был «Газпром» , для которого это был непрофильный бизнес. В итоге газовая монополия оставила контроль над компанией, передав акции «Газпромбанку» и «Газфонду», которые в 2010 году продали 50% структурам Леонида Михельсона. Он и Геннадий Тимченко стали основными акционерами компании.

Одно время крупным акционером «Сибура» был Кирилл Шаманов, которому удалось собрать более 21% акций. Однако в апреле 2017 года он продал 17% Михельсону, сократив свою долю до 3,9%. В декабре 2015 года и в январе 2017-го число акционеров пополнили китайские инвесторы — компания Sinopec и инвестиционный Фонд Шелкового пути, которые купили по 10% акций «Сибура». В настоящее время Леониду Михельсону принадлежит более 48% акций, Геннадию Тимченко — 17%, менеджерам «Сибура», действующим и бывшим, — более 14%, Sinopec и Фонду Шелкового пути − по 10%.

Понятно, что в случае с IPO решающее слово будет за главным акционером — Леонидом Михельсоном, который два года подряд (в 2016-м и 2017-м) возглавлял список самых богатых людей России по версии Forbes . При этом «Сибур» — не главный актив бизнесмена, который является совладельцем компании НОВАТЭК — одного из крупнейших производителей природного газа в России. И здесь в числе совладельцев также выступает Геннадий Тимченко.

НОВАТЭК провел первичное размещение на Лондонской фондовой бирже еще в 2005 году. Тогда компания продала 17,3% своих акций, получив за них 878,4 млн долларов. Сегодня Леониду Михельсону принадлежит 24,8% компании, Геннадию Тимченко — 23,5%, французской корпорации Total — 16,3% и «Газпрому» — 10%. Текущая рыночная капитализация компании оценивается в 39 млрд долларов. Это пятое место среди компаний российского ТЭК.

О планах НОВАТЭК устроить вторичное размещение ничего не известно. Хотя компания активно ищет инвесторов в свои новые проекты, связанные с производством сжиженного газа. В настоящее время НОВАТЭК строит вторую и третью очереди проекта «Ямал СПГ» и проект «Арктик СПГ-2». Для первого компания уже нашла инвесторов в лице французской Total (20%) и китайских инвесторов — корпорации CNPC и Фонда Шелкового пути, которым в сумме принадлежит около 30%.

Что касается «Арктик СПГ-2», в июне НОВАТЭК продал 10% компании Total за 2,5 млрд долларов. И, как сообщил Леонид Михельсон в интервью газете «Коммерсант», в настоящее время компания ведет переговоры с потенциальными инвесторами, собираясь продать еще 30% в проекте. По словам бизнесмена, переговоры идут с партнерами из Китая, а также инвесторами из Японии, Саудовской Аравии, Южной Кореи. Таким образом компании и проекты Леонида Михельсона приобретают все больший международный статус.

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