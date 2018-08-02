Эксперты оценили перспективы снижения цен в России в августе

Об этом сообщает «Российская газета».

«Сейчас идёт сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию, причём существенное», — заявила директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина

По её словам, кабачки и баклажаны, к примеру, уже подешевели в два раза. Тюрина также отметила, что цены на яйца снизились на 5%.

Со своей стороны, исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сказал, что август и сентябрь — месяцы самых низких цен на плодоовощную продукцию.

«Сейчас производители уже снизили цены на огурцы, поскольку предложение довольно обильное», — сообщил он.

Как отметил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин , в августе цены на мясо в оптовом сегменте стабилизируются, а в рознице подорожать может только мясо птицы, цены на которое до последнего времени находились на уровне 2012 года.

Зампред комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова , в свою очередь, рассказала, что период «высокого молока» уже прошёл, и в августе-сентябре отпускная цена на сырое молоко останется на текущем уровне или поднимется на 0,7-1,5 рубля за литр.