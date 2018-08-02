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Эксперты оценили перспективы снижения цен в России в августе
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Эксперты оценили перспективы снижения цен в России в августе 

RT на русском 16 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщает «Российская газета».
«Сейчас идёт сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию, причём существенное», — заявила директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина.
По её словам, кабачки и баклажаны, к примеру, уже подешевели в два раза. Тюрина также отметила, что цены на яйца снизились на 5%.
Со своей стороны, исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сказал, что август и сентябрь — месяцы самых низких цен на плодоовощную продукцию.
«Сейчас производители уже снизили цены на огурцы, поскольку предложение довольно обильное», — сообщил он.
Как отметил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, в августе цены на мясо в оптовом сегменте стабилизируются, а в рознице подорожать может только мясо птицы, цены на которое до последнего времени находились на уровне 2012 года.
Зампред комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова, в свою очередь, рассказала, что период «высокого молока» уже прошёл, и в августе-сентябре отпускная цена на сырое молоко останется на текущем уровне или поднимется на 0,7-1,5 рубля за литр.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что ЦБ прогнозирует постепенное повышение годовой инфляции до 3,5—4%.
RT на русском: последние новости
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