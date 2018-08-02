Акции «Мегафона» на Московской бирже понизились до второго котировального списка

Акции «Мегафона» , торгующиеся на Московской бирже , переместились из первого во второй котировальный список, следует из раскрытия компании, опубликованного на портале e-disclosure.ru. Согласно раскрытию, акции переводятся из одного котировального списка в другой 3 августа 2018 г.

Московская биржа ранее предупреждала «Мегафон» о возможном понижении уровня листинга, если оператор до 1 августа не устранит несоответствие состава совета директоров правилам первого уровня листинга биржи. Об этом представитель «Мегафона» рассказывал еще в конце июня на годовом общем собрании акционеров.

Согласно правилам листинга, в совете должно быть не менее трех независимых директоров. А собрание акционеров «Мегафона» в середине января утвердило новый состав совета, в который вошли не три независимых директора, как было ранее, а лишь два — председатель совета директоров 3 step IT Group Яркко Вейалайнен и гендиректор Nortal Oy Харри Копонен

«Мегафон» объявил о делистинге с Лондонской биржи (LSE), где акции оператора торгуются в виде глобальных депозитарных расписок (GDR), 16 июля. Но выкупать акции, которые торгуются на Московской бирже, оператор не планировал. «Мегафон» обсуждал с биржей различные сценарии сохранения первого уровня листинга — например, признание одного из членов совета директоров независимым. Хотя и предупреждал в сообщении о делистинге с LSE о возможном понижении уровня листинга на Московской бирже с первого до третьего уровня.

Снижение уровня листинга на Московской бирже окажет влияние лишь на пенсионные фонды, у которых есть жесткие требования по уровню листинга, рассказывал «Ведомостям» начальник управления инвестиций УК «Райффайзен капитал» Владимир Веденеев . Но значительную часть средств пенсионные фонды предпочитают вкладывать не в акции, а в облигации, так что вряд ли понижение уровня листинга способно повлиять на котировки «Мегафона», заключал он.

Представитель «Мегафона» не прокомментировал причину понижения акций до второго котировального списка. Представитель Московской биржи на момент публикации не ответил на вопрос «Ведомостей», было ли это самостоятельное решение компании или требование биржи.