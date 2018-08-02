Абоненты «Билайна» прошли 23 млрд шагов «за Гиги» 

Абоненты мобильного оператора «Билайн» прошли 23 млрд шагов в связи с акцией «Гиги за шаги». Об этом сообщила исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду оператора «Билайн» в ходе презентации итогов II квартала 2018 года Ирина Лебедева.
«С начала акции «Гиги за шаги», лицом которой стал Александр Ревва, абоненты «Билайна» прошли 23 миллиарда шагов. Это как примерно 406 раз обойти вокруг Земли», — рассказала она.
Продуктовый виджет
Оператор считает акцию очень успешной, так как она была активно подхвачена социальными сетями, в результате чего о ней узнали 30 млн пользователей. Также в сети представлено около 7 тыс. мемов по следам акции, что также способствует узнаваемости и распространению информации о продукте.