Абоненты «Билайна» прошли 23 млрд шагов «за Гиги»

Абоненты мобильного оператора «Билайн» прошли 23 млрд шагов в связи с акцией «Гиги за шаги». Об этом сообщила исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду оператора «Билайн» в ходе презентации итогов II квартала 2018 года Ирина Лебедева.

«С начала акции «Гиги за шаги», лицом которой стал Александр Ревва , абоненты «Билайна» прошли 23 миллиарда шагов. Это как примерно 406 раз обойти вокруг Земли», — рассказала она.

Продуктовый виджет

Оператор считает акцию очень успешной, так как она была активно подхвачена социальными сетями, в результате чего о ней узнали 30 млн пользователей. Также в сети представлено около 7 тыс. мемов по следам акции, что также способствует узнаваемости и распространению информации о продукте.