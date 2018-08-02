США задумали обрушить рубль 

Американские сенаторы разработали законопроект о введении новых санкций в отношении России. Как пишет РИА Новости со ссылкой на авторов документа, экономические ограничения касаются нового госдолга.
Ранее аналитики Citigroup отмечали, что рубль может упасть сразу на 15% в случае введения США санкций против российского госдолга.
Санкции также предложено ввести против российских бизнесменов и политиков.
Отметим, что не все сенаторы поддерживают такое выстраивание отношений с Россией. Так, министр финансов США Стивен Мнучин выступал против введения санкций в отношении российского госдолга.