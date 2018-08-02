США задумали обрушить рубль

Американские сенаторы разработали законопроект о введении новых санкций в отношении России. Как пишет РИА Новости со ссылкой на авторов документа, экономические ограничения касаются нового госдолга.

Ранее аналитики Citigroup отмечали, что рубль может упасть сразу на 15% в случае введения США санкций против российского госдолга.

Санкции также предложено ввести против российских бизнесменов и политиков.