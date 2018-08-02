В Чили остановили работу крупного медного рудника из-за забастовки

МЕХИКО, 2 авг — РИА Новости . Рабочие крупного медного рудника «Эскондида» в Чили в ночь на четверг проголосовали за объявление забастовки, говорится в заявлении их профсоюза.

Сотрудники рудника, контролируемого компанией BHP Billiton , ранее отклонили последнюю версию контрактного предложения. В итоге за забастовку проголосовали почти 2 тысячи работников, а за принятие предложения BHP — всего 370 человек.

Дата начала забастовки пока не называется, однако еще до этого решения цена меди на международных биржах сильно колебалась на ожиданиях инвесторов. Так, во вторник стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,07% — до 2,796 доллара за фунт (около 0,45 килограмма), до этого в ходе торгов показатель снижался.

По итогам торгов понедельника стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца снизилась на 0,75% — до 6250 долларов за тонну, алюминия — выросла на 1,11%, до 2094 долларов, цинка — опустилась на 1,5%, до 2557 долларов за тонну.

На «Эскондиду» приходится примерно одна десятая часть всей мировой добычи меди.