ЦБ выявил признаки вывода активов из банка «Уссури»

Временная администрация банка «Уссури» , назначенная в связи с отзывом у него лицензии, в ходе проведения обследования финансового состояния банка выявила операции по выводу активов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регулятора

«Временная администрация по управлению банком «Уссури», назначенная приказом Банка России от 25 мая 2018 года № ОД-1327 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила операции по выводу активов банка путем уступки прав требований по кредитным договорам юридическому лицу, имеющему сомнительную платежеспособность, с предоставлением контрагенту по сделке кредитов для погашения обязательств, а также посредством реализации недвижимого имущества с отсрочкой платежа», — говорится в сообщении.

По оценке временной администрации, стоимость активов кредитной организации не превышает 5 млрд рублей при величине обязательств в сумме более 5,3 млрд рублей, отмечается в пресс-релизе.

МВД и Банк России направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством и собственниками банка «Уссури», в Генпрокуратуру Следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Новость