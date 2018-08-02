Ещё
ЦБ выявил признаки вывода активов из банка «Уссури»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

ЦБ выявил признаки вывода активов из банка «Уссури» 

Банки.ру 13 часов назад
Временная администрация банка «Уссури», назначенная в связи с отзывом у него лицензии, в ходе проведения обследования финансового состояния банка выявила операции по выводу активов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регулятора.
«Временная администрация по управлению банком «Уссури», назначенная приказом Банка России от 25 мая 2018 года № ОД-1327 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила операции по выводу активов банка путем уступки прав требований по кредитным договорам юридическому лицу, имеющему сомнительную платежеспособность, с предоставлением контрагенту по сделке кредитов для погашения обязательств, а также посредством реализации недвижимого имущества с отсрочкой платежа», — говорится в сообщении.
По оценке временной администрации, стоимость активов кредитной организации не превышает 5 млрд рублей при величине обязательств в сумме более 5,3 млрд рублей, отмечается в пресс-релизе.
Банк России направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством и собственниками банка «Уссури», в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
Новость
Банки.ру: последние новости
Moody's повысило прогноз по рейтингам банка «Русский Стандарт» до «стабильного» Международные резервы РФ за неделю выросли на 1,6 млрд долларов АКРА подтвердило рейтинг «ТрансФин-М» на уровне «A-(RU)» с «развивающимся» прогнозом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение