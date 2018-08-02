В шаге от триллиона: что позволило Apple добиться нового рекорда

Результаты последнего квартала вплотную приблизили Apple к триллионной капитализации. На фоне обнародования финотчета акции подскочили на торгах в среду почти на 6%, несмотря на то, что Apple уступила Huawei второе место в мире среди поставщиков смартфонов. Сможет ли компания сохранить темпы роста на фоне ожесточения товарных войн с Китаем?

В третьем квартале, который завершился 30 июня, Apple отчиталась о росте выручки на 17% — до $53,3 млрд Чистая прибыль компании росла еще более активными темпами — на 32% до $11,5 млрд Гендиректор компании Тим Кук отметил, что рост доходов компании четвертый квартал подряд оценивается в двузначных числах.

География доходов

Ключевым драйвером роста продаж стал рынок США — выручка Apple на американском рынке выросла на 20% и составила почти половину от общего объема. Доходы Apple в США увеличиваются на фоне общего роста экономики страны. Кроме того, на финансовых результатах сказалось снижение ставки корпоративного налога на доход до 21%, принятое с 1 января 2018 года. Чуть медленнее росли продажи в Европе (14%), Японии (7%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (16%).

Другим ключевым фактором стали продажи в Китае, где Apple нарастила выручку на 19% до $9,6 млрд По всей видимости, на продажах компании пока не сказалась девальвация юаня в результате торговых войн США и Китая. Однако в долгосрочной перспективе обострение экономических отношений с Китаем может сказаться на финансах Apple не только с точки зрения снижения покупательской способности китайских пользователей.

Как отметил Тим Кук в ходе конференц-звонка по итогам квартала, Apple изучает потенциальные последствия от введения США пошлин на китайские товары. По его словам, Apple рискует столкнуться с повышением цен со стороны поставщиков и партнеров в Китае — и как следствие, повышением себестоимости производства. «Мы считаем, что тарифы могут отразиться на конечных покупателях, стать причиной замедления экономического роста и иногда привести к значительным рискам от нежелательных последствий», — заявил он.

Китайский прорыв

Еще один негативный фактор в Азии — стагнация китайского рынка смартфонов, согласно мнению аналитиков IHS Markit, процитированному Financial Times . Apple способна на этом рынке побороться с производителями Android за покупателей, которые меняют устаревшие модели на новые, но общие поставки устройств выглядят не впечатляюще.

Согласно отчету аналитической компании IDC, объем поставок смартфонов на глобальный рынок за апрель-июнь снизился на 1,8% относительно прошлого года. При этом китайский вендор Huawei смог увеличить поставки на 41% и впервые вытеснить Apple со второго места среди поставщиков смартфонов. По словам аналитиков, компании помогли успешные продажи линейки Honor в среднем ценовом сегменте, устойчивый спрос на модели Huawei P20 и P20 Pro в сегменте $600-$800 и создание репутации на рынках, где бренд был ранее неизвестен.

Активно растет и доля другого китайского производителя Xiaomi — увеличив поставки почти на 49%, компания уверенно занимает четвертое место. Бренд предлагает пользователям смартфоны по ценам чуть ниже, чем тройка лидеров — это позволило Xiaomi, например, опередить глобального лидера Samsung на рынке Индии. К слову, Samsung снизил отгрузки на мировой рынок на 10,4% по сравнению с прошлым годом, но все еще существенно опережает конкурентов, включая Apple. Таким образом, наиболее острую конкуренцию Apple — причем не только на китайском, но и на мировом рынке смартфонов — сейчас составляют именно китайские производители.

Устройства против сервисов

В структуре выручки Apple на iPhone по-прежнему приходится львиная доля — свыше 56%. «Показатели третьего квартала были обеспечены уверенными продажами iPhone и носимых устройств, а также доходами от сервисов», — отметил Кук.

Выручка от продаж iPhone увеличилась за квартал на 20%. Примечательно, что средняя отпускная цена iPhone увеличилась по сравнению с прошлым годом на 19% до $724, что оказалось существенно выше ожиданий рынка. Сказался запуск iPhone X, цена которого выше предыдущих флагманов Apple.

Выручка в сегменте смартфонов выросла, в первую очередь, именно благодаря повышению средней цены — в количественном отношении продажи iPhone поднялись лишь на 1%. А это значит, что Apple успешно опробовала новую формулу успеха: вместо того, чтобы продавать больше устройств, нужно лишь убедить потребителей покупать их по более высокой цене.

Доход Apple от сервисов вырос на 31%, и его доля в выручке составила 18%. Здесь компания отчитывается о комиссиях с продаж контента и приложений в магазинах iTunes Store, App Store и Mac App Store, а также платежного сервиса Apple Pay, страхового плана AppleCare и прочих услуг.

Наиболее активный темп роста продемонстрировал сегмент «Другие устройства и сервисы», где Apple учитывает показатели продаж аксессуаров, часов Apple Watch, приставок Apple TV, колонок HomePod и так далее. Хотя в общей структуре доходов их вклад минимален, выручка в этой сфере выросла на 37% — не в последнюю очередь за счет спроса на беспроводные наушники AirPods.

Несмотря на то, что Apple продала на 1% больше iPad, выручка в сегменте снизилась на 5% — сказался запуск бюджетной модели. Доход от продаж Mac за квартал также упал на 5%, в то время как аналитики оценивают период как лучший в плане продаж ПК за последние шесть лет.

Акции на взлет

Несмотря на риски, с которыми Apple сталкивается в Китае, и стагнацию основного для себя источника доходов — рынка смартфонов, инвесторы проявили оптимизм в отношении перспектив акций компании.

После оглашения финотчета и по итогам торгов в среду, 1 августа, цена бумаг Apple выросла на 5,9% до $201,5 за акцию. Это позволяет оценить капитализацию компании в $988,4 млрд Не исключено, что на положительный настрой инвесторов повлияли новости, что Apple потратила на обратный выкуп акций за квартал около $20 млрд, а с учетом выплаты дивидендов компания вернула акционерам почти $25 млрд

Если акции сохранят динамику, то первую «компанию на триллион» мы сможем увидеть уже в текущем квартале. Однако, чтобы сохранить эту позицию, Apple предстоит показать, как она планирует преодолеть неблагоприятные внешние факторы — прежде всего те из них, что влияют на продажи iPhone.

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