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Рынок акций РФ умеренно снижается на фоне опасений новых санкций США
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Рынок акций РФ умеренно снижается на фоне опасений новых санкций США 

Прайм 14 часов назад
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается по основным индексам на фоне негатива, вызванного возможным введением новых санкций США против РФ.
Индекс Мосбиржи к 16.41 мск снижался на 0,15% — до 2291,79 пункта, индекс РТС — на 0,13%, до 1139,34 пункта, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» снижался на 4 копейки — до 63,37 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 73,3 рубля.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,03% — до 73,43 доллара за баррель.
"Конечно, на российские активы продолжает оказывать давление вчерашняя новость о готовящемся новом пакете санкций, который может затронуть российский рынок долга. Голосование по этому законопроекту в США пройдёт, наверно, в сентябре, поэтому пугающее ожидание не даст российским индексам сильно поднять голову, даже при благоприятном внешнем фоне", — отмечает Василий Олейник из «Финама».
Вероятность одобрения радикальных мер не столь высока, но для нервозности рынка достаточно самой инициативы, добавляет Андрей Кочетков из компании «Открытие Брокер». «Соответственно, под давлением находились наиболее вероятные кандидаты на американский гнев: Сбербанк, »Роснефть", — указывает аналитик.
Группа американских сенаторов в четверг внесла в сенат законопроект, предлагающий новые санкции против России, в том числе против нового госдолга РФ. Проект также предусматривает новые санкции в отношении российских политиков и бизнесменов.
КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ
Акции «Полюса» снижаются на 2,41% на фоне данных о снижении чистой прибыли по МСФО в первом полугодии по сравнению с тем же периодом прошлого года на 38,1%, до 21,627 миллиарда рублей.
В то же время выручка увеличилась на 9,5%, до 78,288 миллиарда рублей, прибыль от операционной деятельности выросла на 13,65%, до 43,063 миллиарда рублей, валовая прибыль — на 15,6%, до 51,169 миллиарда рублей.
Также стоит отметить, что «Полюс» в первом полугодии увеличил показатель EBITDA по МСФО на 11% — до 844 миллионов долларов.
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ
Акции «Сафмар Финансовые инвестиции» растут на 8,99%, корректируясь вверх после обвала в четверг на 9,7%.
Также среди лидеров роста — акции «Ленты» (2,27%), ОВК (1,78%), "Северстали" (1,75%), префы "Татнефти" (1,67%), акции "Русснефти" (1,63%), "Яндекса" (1,41%), "М. Видео" (1,41%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (1,37%) и акции Polymetal (1,25%).
Среди лидеров падения — акции БСП (-2,71%), префы "Мечела" (-2,64%), ГДР En+ (-2,38%), ГДР Х5 (-1,94%), акции «Роснефти» (-1,88%) и бумаги Сбербанка (префы снижаются на 0,89%, обыкновенные акции — на 1,64%).
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В целом снижение рынка не столь значительное, так как пока риски полномасштабного запрета на инвестирование в отечественные активы всё же низкие, отмечает Кочетков из «Открытие Брокер». Меж тем нерезиденты всегда чувствительно реагируют на подобные вероятности, добавляет он.
Техническая картина по индексу Московской биржи пока выглядит нейтрально, но с прицелом на август шансы на снижение пока выше, считает Василий Олейник из «Финама». Ближайший уровень сопротивления по индексу находится почти на 2% выше, вблизи отметки 2350 пунктов, а сильнейший уровень поддержки по-прежнему находится на отметке 2200 пунктов, указывает он.
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