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Раскрыта тайна прибыли известного мобильного оператора
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Раскрыта тайна прибыли известного мобильного оператора 

Kostroma.Today 10 часов назад
Фото: Kostroma.Today
Оператор мобильной связи Tele2 продолжает наращивать прибыль, узнал KOSTROMA.TODAY. Во II квартале чистая прибыль компании достигла миллиарда рублей.
Как уточнил генеральный директор компании Сергей Эмдин, динамичный рост финансовых и операционных показателей Tele2 во втором квартале в очередной раз подтверждает правильность выбранной бизнес-стратегии.
«Выручка компании продолжает расти двузначными темпами, при этом, как и планировалось, мы вышли на чистую прибыль. Важно, что эти результаты достигнуты за счет улучшения качества абонентской базы: прежде всего увеличения доли пользователей мобильного интернета вследствие ускоренного развития сетей LTE и выгодных пакетных тарифов обновленной линейки «Мой Tele2». «Другие правила» в работе на высококонкурентном рынке обеспечивают Tele2 высокий уровень доверия клиентов и стабильно низкий отток», — прокомментировал Сергей ЭМДИН.
Благодаря качеству абонентской базы, за эти три месяца у Tele2 на 4 процента выросло число абонентов, а число интернет-пользователей увеличилось более чем на треть.
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