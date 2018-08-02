Раскрыта тайна прибыли известного мобильного оператора

Оператор мобильной связи Tele2 продолжает наращивать прибыль, узнал KOSTROMA.TODAY. Во II квартале чистая прибыль компании достигла миллиарда рублей.

Как уточнил генеральный директор компании Сергей Эмдин , динамичный рост финансовых и операционных показателей Tele2 во втором квартале в очередной раз подтверждает правильность выбранной бизнес-стратегии.

«Выручка компании продолжает расти двузначными темпами, при этом, как и планировалось, мы вышли на чистую прибыль. Важно, что эти результаты достигнуты за счет улучшения качества абонентской базы: прежде всего увеличения доли пользователей мобильного интернета вследствие ускоренного развития сетей LTE и выгодных пакетных тарифов обновленной линейки «Мой Tele2». «Другие правила» в работе на высококонкурентном рынке обеспечивают Tele2 высокий уровень доверия клиентов и стабильно низкий отток», — прокомментировал Сергей ЭМДИН.

Благодаря качеству абонентской базы, за эти три месяца у Tele2 на 4 процента выросло число абонентов, а число интернет-пользователей увеличилось более чем на треть.