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Мадуро анонсировал большие перемены в Венесуэле
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Мадуро анонсировал большие перемены в Венесуэле 

Газета.Ru 21 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о грядущих больших переменах в стране. Об этом сообщает El Universal.
Такое заявление глава государства сделал после того, как парламент страны проголосовал за легализацию бизнеса по обмену валюты в Венесуэле. До этого времени такие операции находились исключительно под контролем государства.
По мнению некоторых аналитиков, легализация бизнеса по обмену валют не сможет решить проблему с инфляцией и не сможет оживить экономику.
Ранее Мадуро сообщил, что признает свою ответственность за экономический кризис в стране.
По его словам, все производственный модели, которые использовало правительство Венесуэлы, потерпели «крах».
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