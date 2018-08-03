Аналитики рассказали правду о «Росморпорте»

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности ФГУП «Росморпорт» на уровне ruAAA (стабильный), сообщает KONKURENT.RU

Основной объем выручки «Росморпорт» получает за счет портовых сборов, тарифы по которым, за исключением лоцманского, устанавливаются ФАС и номинированы в рублях. На три крупнейших портовых сбора, навигационный, ледокольный и канальный, приходится 58% выручки за 2017 г.

RAEX отмечает, что последние годы портовые тарифы индексировались на уровень значительно ниже инфляции или не индексировались вовсе, что может оказать давление на операционный денежный поток компании в среднесрочной перспективе. При этом на текущий момент это компенсируется ростом объема оказываемых услуг в натуральном выражении за счет увеличения грузооборота: по итогам 2017 г. прирост грузооборота в морских портах на 9% привел к соответствующему приросту выручки от портовых сборов. Рентабельность по EBITDA, по расчетам агентства, выросла за последний год до 26% с 24% в 2016 г., а рентабельность капитала по скорректированной чистой прибыли — до 3,6% с 1,2%. RAEX ожидает, что поступления от портовых сборов продолжат расти на горизонте ближайших трех лет с замедлением темпов прироста до 3-4% ежегодно.

Часть доходов компании предполагает обязательную ежегодную индексацию. Так, около 8% выручки по итогам 2017 г. приходилось на поступления от сдачи в аренду объектов портовой инфраструктуры. Стоимость аренды не регулируется ФАС, однако законодательно определяется в зависимости от рыночной стоимости причалов, которая зависит от грузооборота в порту. Типовые условия договоров предусматривают как ежегодную индексацию стоимости аренды на уровень инфляции, так и возможность изменения ставки раз в три года в результате актуализации рыночной стоимости причала. Также компания на коммерчески выгодных для себя условиях использует ледокольный флот, на услуги которого по итогам 2017 г. приходилось 4% выручки.

На 31 декабря 2017 г. у компании практически отсутствуют долговые обязательства. Соответствующий портфель представлен лишь задолженностью перед стивидорными компаниями в объеме 1,1 млрд руб., которая образовалась в результате реализации программ государственно-частного партнерства, подчеркивает RAEX. Агентство трактует эту задолженность как квазикапитал, принимая во внимание отсутствие по ней обязанности компании по уплате процентов, а также привязанности графика погашения задолженности к факту наличия доходных поступлений, источника погашения задолженности.

По мнению аналитиков RAEX, давление на рейтинговую оценку оказывает лишь удовлетворительный уровень прогнозной ликвидности. Основная причина — наличие значительных капитальных затрат, на осуществление которых компании придется привлекать незаконтрактованное на текущий момент долговое финансирование. За счет собственных средств компания сможет профинансировать не более 70% инвестиционной программы на этом горизонте. Существенным подспорьем в финансировании капитальных затрат может стать одобрение правительством введения инвестиционного портового сбора.

По данным отчетности ФГУП «Росморпорт», за 2017 г. по стандартам МСФО выручка составила 25,6 млрд руб., чистая прибыль — 6,1 млрд руб. Объем активов на 31.12.2017 составил 152,4 млрд руб., собственный капитал — 142 млрд руб.