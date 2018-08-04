Минстрое разработали систему критериев для финансирования городов

Муниципалитетам будет присваиваться специальный индекс по типу коэффициент интеллекта (IQ). Позитивная динамика этого показателя повлечет увеличение федеральной господдержки. И наоборот. Фото: www.gorcom36.ru Как сообщил «Известиям» заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, российские города планируется поделить на типы, для каждого из которых станут приоритетными определенные критерии. Например: • доля свободного времени, проводимого горожанами в общественных местах; • доля жителей, работающих удаленно; • уровень вовлеченности жителей в принятие ключевых решений по развитию города и т. д. Последние в свою очередь подразделяются на несколько больших групп: • социальные связи; • человеческий капитал; • городская среда; • территориальное планирование; • мобильность и технологичность. Фото: www.newtambov.ru Например, для городов с неблагоприятным климатом такой критерий, как «доля свободного времени, которое горожане проводят на улице или в общественных пространствах», будет менее существенным, если окажется низким. Если же, наоборот, город с плохим климатом продемонстрирует увеличение этого показателя до уровня курортного, — это означает, что городские власти смогли найти эффективное решение в плане создания комфортной среды. Фото: www.khoahoc.tv По словам Андрея Чибиса (на фото выше), алгоритм присвоения индекса будет индивидуальным для каждого города, а логика создания этого показателя основана на тестах, подобных тестам на определение IQ, которые, как известно, проверяют не знания человека, а его интеллектуальные возможности. Индекс интеллекта конкретного муниципалитета будет влиять на размер господдержки для развития городской среды. Чем лучше динамика роста IQ, — тем больше федерального софинансирования может получить город. И наоборот. Фото: www.omskrielt.com