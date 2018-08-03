Ещё
Оплати услуги Красноярскэнергосбыта с помощью Сбербанка и получи приз
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Оплати услуги Красноярскэнергосбыта с помощью Сбербанка и получи приз 

sibnovosti.ru 21 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Клиенты ПАО «Красноярскэнергосбыт» могут принять участие в акции «Удобный платёж» от Сбербанка и получить приз 2000 рублей на коммунальные платежи. Для этого необходимо единоразово произвести оплату по карте в адрес энергосбытовой компании на сумму не менее 1 000 рублей. Заплатить можно через интернет-банк, мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», устройства самообслуживания Сбербанка, в офисе банка, либо с помощью услуги «Автоплатеж». Акция действует в период с 01 августа по 30 сентября 2018 года.
В акции участвуют клиенты ПАО «Красноярскэнергосбыт» и красноярской управляющей компании «ЖСК». В начале октября Сбербанк подведёт итоги: 60 победителей получат по 2000 рублей путём их перечисления в счёт оплаты электроэнергии или жилищно-коммунальных услуг.
«В период проведения акции все клиенты Красноярскэнергосбыта успеют получить по две квитанции за электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, к участию в акции принимаются платежные документы по всем видам дополнительных услуг нашей компании, — рассказал исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко. — Если сумма в вашей квитанции за электроэнергию и ЖКУ меньше обязательной для участия в акции 1000 рублей, можно зачислить на свой лицевой счет сумму, превышающую начисления одного месяца. Переплата автоматически спишется в счет платежей за последующие месяцы».
После проведения платежа необходимо зарегистрироваться в качестве участника акции, заполнив форму обратной связи на сайте www.sberbank.ru в разделе «Выгодно для Вас», «Удобный платеж» или отправив СМС-сообщение на короткий номер 3434 с текстом: «АКЦИЯХХХХХХХХХХХХАBCD», где АКЦИЯ — обязательный префикс, ХХХХХХХХХХХХАBCD — уникальный номер платежа (СУИП), который указан в чеке (12 цифр + 4 заглавные английские буквы).
Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам 8-800-555-55-50 и 900 (для звонков с мобильных телефонов), в любом офисе Сбербанка, на сайте www.sberbank.ru в разделе «Выгодно для Вас», «Удобный платеж» или в офисах ПАО «Красноярскэнергосбыт» и на сайте krsk-sbit.ru.
Фото: ПАО «Красноярскэнергосбыт» По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»
sibnovosti.ru: последние новости
Оплати услуги Красноярскэнергосбыта с помощью Сбербанка и выиграй деньги В красноярском аэропорту у мужчины конфисковали более семи тысяч долларов «Восход-Бейкер» присоединится к АО «Хлебообъединение «Восход»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
Путин утвердил повышение налога704
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение