Оплати услуги Красноярскэнергосбыта с помощью Сбербанка и получи приз

Клиенты ПАО «Красноярскэнергосбыт» могут принять участие в акции «Удобный платёж» от Сбербанка и получить приз 2000 рублей на коммунальные платежи. Для этого необходимо единоразово произвести оплату по карте в адрес энергосбытовой компании на сумму не менее 1 000 рублей. Заплатить можно через интернет-банк, мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», устройства самообслуживания Сбербанка, в офисе банка, либо с помощью услуги «Автоплатеж». Акция действует в период с 01 августа по 30 сентября 2018 года.

В акции участвуют клиенты ПАО «Красноярскэнергосбыт» и красноярской управляющей компании «ЖСК». В начале октября Сбербанк подведёт итоги: 60 победителей получат по 2000 рублей путём их перечисления в счёт оплаты электроэнергии или жилищно-коммунальных услуг.

«В период проведения акции все клиенты Красноярскэнергосбыта успеют получить по две квитанции за электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, к участию в акции принимаются платежные документы по всем видам дополнительных услуг нашей компании, — рассказал исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко . — Если сумма в вашей квитанции за электроэнергию и ЖКУ меньше обязательной для участия в акции 1000 рублей, можно зачислить на свой лицевой счет сумму, превышающую начисления одного месяца. Переплата автоматически спишется в счет платежей за последующие месяцы».

После проведения платежа необходимо зарегистрироваться в качестве участника акции, заполнив форму обратной связи на сайте www.sberbank.ru в разделе «Выгодно для Вас», «Удобный платеж» или отправив СМС-сообщение на короткий номер 3434 с текстом: «АКЦИЯХХХХХХХХХХХХАBCD», где АКЦИЯ — обязательный префикс, ХХХХХХХХХХХХАBCD — уникальный номер платежа (СУИП), который указан в чеке (12 цифр + 4 заглавные английские буквы).

Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам 8-800-555-55-50 и 900 (для звонков с мобильных телефонов), в любом офисе Сбербанка, на сайте www.sberbank.ru в разделе «Выгодно для Вас», «Удобный платеж» или в офисах ПАО «Красноярскэнергосбыт» и на сайте krsk-sbit.ru.

Фото: ПАО «Красноярскэнергосбыт» По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»