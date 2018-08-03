Новикомбанк стал лидером по динамике кредитного портфеля

За первое полугодие кредитный портфель Новикомбанка увеличился на 20,36% и на 1 июля 2018 года составил 201 744 млн рублей. Это наилучший результат среди 20 финансовых организаций России с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям.

Таким образом, в рейтинге банков с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям Новикомбанк занял 17-е место. Однако по динамике стал абсолютным лидером (+20,36%), отметили в пресс-службе банка.

По мнению экспертов, быстрый рост кредитного портфеля Новикомбанка обусловлен сочетанием нескольких факторов. Во-первых, банк выстроил отношения долгосрочного партнерства с ключевыми предприятиями промышленности. Во-вторых, организовал эффективную процедуру кредитного конвейера, используя современные подходы к оценке рисков и оптимизируя операционные издержки. В-третьих, банк участвует в обслуживании крупных контрактов, связанных как с исполнением государственных заказов, так и с сотрудничеством с иностранными государствами.

По прогнозам аналитиков, во второй половине 2018 года рост кредитного портфеля Новикомбанка продолжится. Предпосылки этому — рост экономики страны и, как следствие, большой спрос на дополнительные ресурсы со стороны предприятий, отметили в банке.