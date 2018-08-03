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Рынок РФ: негативная ситуация замораживается
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Рынок РФ: негативная ситуация замораживается 

Прайм 19 часов назад
В данный момент индекс МосБиржи находится на отрицательной территории. Вряд ли сейчас возможны покупки акций «широким фронтом». Вчера индекс развивающихся рынков от MSCI снизился на 1,33%. Кроме того, сенаторы США внесли в верхнюю палату конгресса законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России и эти санкции направлены на разрушение России. А с учетом того, что с 6 августа Сенат уходит на каникулы, негативная ситуация «замораживается».
Ранее думалось, что в августе игра будет идти на закрытые «дивидендные разрывы», а сейчас видится более хитрая игра. Если индекс развивающихся рынков продолжит снижение то мы увидим массовый исход инвесторов с нашего рынка в результате, которого акции Роснефти снизятся до 390, Сбербанка об до 190, Газпрома до 132. Ранее мы писали, что на недельном графике Сургутнефтегаза прив. есть «медвежьи» расхождения и закрыли длинную позицию в модельном портфеле. Акция хорошая и можно ее покупать по 33,5 или ниже. Я все же надеюсь на лучшее, надеюсь, что сильного снижения индекса развивающихся рынков мы не увидим.
Банк Англии вчера повысил ключевую ставку до самого высокого уровня после 2009 года. Вероятно, это последняя мера против инфляции перед выходом Великобритании из Евросоюза. Глава британского ЦБ Марк Карни не разделил беспокойств касательно того, что процесс Брекзита может оказаться беспорядочным. Также Карни сообщил, что рост инфляционного давления послужил основанием для увеличения ставки на четверть процентного пункта до 0,75%. В то же время, глава ЦБ не дал никакого повода думать, что чиновники считают необходимым увеличить темпы повышения ставок.
«Очень маловероятно, что в ближайшие 6-8 месяцев сложатся условия для изменений по части монетарной политики, — говорит экономист по Великобритании в UBS Wealth Management Дин Тернер. — Новостной фон вокруг Брекзита может разве что стать более агрессивным в краткосрочной перспективе. Так что, вероятно, больше изменений в монетарной политике в ближайшем времени не будет».
Нефтяные цены протестировали техническую поддержку 72 доллара. На ближайшие дни особую значимость приобретет «Иранский фактор». Иран проведет репетицию закрытия Ормузского пролива для транспортировки нефти как ответной меры против запрета экспорта иранской нефти (усиление запрета ожидается осенью). Во что это выльется неизвестно, но крайне нежелательно, чтобы уровни поддержки 72 и 70 были пробиты вниз «нефтемедведями». Такое пробитие быстро приведут цены к отметке 67 долларов или даже ниже.
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