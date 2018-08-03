Apple добавила яркости: рынок оценил яблочную кислинку

Москва, 3 августа — «Вести. Экономика» В четверг, 2 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал смешанную динамику по итогам сессии. Поддержку индексам оказывали опубликованные финансовые отчетности ряда компаний. При этом стоит отметить, что вчера капитализация компании Apple превысила $1 трлн. Сдерживающим фактором роста были опасения относительно дальнейшего развития торговой войны между США и Китаем.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Из важной макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за неделю составило 218 тыс. против прогноза 220 тыс.

Помимо этого, заказы в обрабатывающей промышленности в июне подросли на 0,7%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,03% и закрылся на отметке 25 527,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,49% и закрылся на уровне 2 827,22 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 1,24% и достиг отметки 7 802,69 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX выросли на 1,9% и закрылись на уровне $68,96 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе снизились до $1 210,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,988%.

Бумаги Apple выросли на 2,92% и закрылись на отметке $207,39 в связи с чем капитализация компании превысила $1 трлн.

Котировки производителя электромобилей Tesla подскочили на 16% после того, как он сообщил, что его выручка во втором квартале составила $4 млрд, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне $3,142 млрд

Акции химической компании DowDuPont упали на 2,2% несмотря на то, что ее финансовые результаты за второй квартал оказались лучше ожиданий. Кроме того, прогноз по финансовым показателям на год также превзошел ожидания аналитиков.

Котировки акций оператора сетей фастфуда Yum! Brands увеличились на 1,46% благодаря тому, что его скорректированная прибыль на акцию за второй квартал оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Акции оператора гостинично-развлекательного комплекса MGM Resorts International сумели отыграть утренние потери и закрыться в плюсе, несмотря на то, что его финансовые результаты за второй квартал оказались хуже ожиданий аналитиков.

Бумаги крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования Cisco Systems подросли на 1,6% после того, как он сообщил о приобретении стартапа Duo Security за $2,35 млрд

Котировки акций страховщика Aetna выросли на 0,14% из-за того, что его скорректированная прибыль во втором квартале составила $3,43, тогда как аналитики прогнозировали $3,04 на бумагу.

S&P 500 На дневном графике индекс S&P 500 продолжает торговаться в рамках восходящего канала с верхней границей около 2880 пунктов. Нижняя граница проходит в районе 2765 пунктов. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении и еще далеки от зоны перекупленности, поэтому ожидается продолжение восходящего движения.