Emerging Markets: повышения ставок не избежать

Москва, 3 августа — «Вести. Экономика». Центробанки стран с развитой экономикой взяли курс на ужесточение денежной-кредитной политики. Федеральная Резервная Система (ФРС) уже дважды повышала свою базовую ставку в этом году и готовится вновь поднять её в сентябре. Банк Англии 2 августа поднял свою ключевую ставку до максимального уровня за последние девять лет. Это в будущем окажет влияние на решения ЦБ стран Emerging Markets (EM), которые также начнут повышать свои ключевые ставки.

На конец июля средняя ставка Центробанков Developed Markets (DM) продемонстрировала рост на 18% по сравнению с началом года. Это произошло под влиянием решений ФРС, которая в августе, как и ожидалось, оставила ключевую ставку на прежнем уровне. При этом ФРС сохраняет планы ужесточения своей монетарной политики до конца года в связи с укреплением американской экономики, снижением уровня безработицы, ростом инвестиций и стабилизацией инфляции. В отличие от ФРС Банк Англии в августе не стал откладывать повышение ключевой ставки и поднял ее на 0,25 б.п. до 0,75%, что еще, вероятно, не конечная цель ЦБ Англии.

Одним из первых Центробанков стран БРИКС , принявших решение о поднятии ключевой процентной ставки, оказался ЦБ Индии, целью которого является удержание инфляции на уровне таргета в 4% на фоне ослабления индийской рупии из-за высоких цен на нефть. Бразилия, Россия, Китай и ЮАР, которые входят в группу стран БРИКС, пока удерживают свои ставки на прежнем уровне.

Среди других стран Emerging Markets в этом году свои ключевые ставки уже повысили Центробанки Мексики, Малайзии, Чехии, Аргентины и др. В обозримой перспективе, вероятно, более активное повышение ключевых процентных ставок Центробанками стран Emerging Markets.