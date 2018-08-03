«Затягивать пояса прямо сейчас». Почему россияне в 2019 году станут беднее?

Год от года расходы россиян стабильно увеличиваются. Реальные доходы населения, правда, пропорционально не растут. Наоборот, они снижаются. Какие факторы в обозримом будущем будут способствовать нашему обеднению, вместе с экспертами разбирался «Шторм».

Однозначно вырастут расходы соотечественников после увеличения НДС. С 1 января 2019 года налог на добавленную стоимость может увеличиться с нынешних 18% до 20%. Соответствующий законопроект уже поддержала Госдума . Напомним, по задумке правительства, за счет увеличения НДС бюджет получит дополнительные 600 миллиардов рублей в год — деньги будут тратиться на исполнение майских указов.

Как говорится в исследовании международного Института Адизеса, 80% компаний готовы повысить стоимость своих товаров после увеличения НДС.

При этом есть группа льготных товаров — детские товары, продукты питания (мясо, молоко, хлеб), некоторые лекарства, — на которые ставка налога не повышается.

По словам замдиректора Института «Центра развития» НИУ ВШЭ Валерия Миронова, для конечного потребителя увеличение НДС выльется в подорожание товаров не на 2%, а примерно на 1,2-1,5%. В значительной степени цены вырастут в первом квартале 2019 года — когда, по идее правительства, должен быть поднят НДС.

«В первую очередь это ударит по бедным слоям населения. Но и другие граждане тоже это ощутят. Более половины расходов россиян приходится на еду и услуги, которые как раз могут подорожать из-за НДС. Допустим, 60% своих доходов домохозяйство тратит на продовольствие, и если оно подорожает на 1,5%, значит, домохозяйство потеряет 1% своих доходов», — отмечает эксперт.

В свою очередь руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов подсчитал, что увеличение НДС обернется ростом расходов на 4000-5000 рублей в год на человека. То есть для семьи из двух человек — на 8000-10 000 рублей в год, а из трех — на 12 000-15 000 рублей. Для небогатых регионов сумма очень существенная.

«Повышение НДС негативно повлияет на покупательную способность населения и приведет к снижению реальных доходов. Пострадают и представители бизнеса, поскольку рост НДС окажет отрицательное влияние на динамику прибыли, снизит инвестиционные расходы в реальном секторе. Как следствие, снижение потребительских и инвестиционных расходов может привести к сокращению темпов роста российской экономики с 2,1%, планируемых Минэкономразвития (оптимистический сценарий), до 1,8%», — предупреждает профессор, завкафедрой финансовых и экономических дисциплин Московского гуманитарного университета (МосГУ), доктор экономических наук Елена Крылова

Инфляция

Необходимо понимать, что дорожать товары будут не только из-за увеличения НДС — фактор инфляции еще никто не отменял. Даже Министерство экономического развития в своем докладе «Картина экономики» прогнозирует разгон роста потребительских цен до 4,3% (в том же исследовании МЭР дает довольно пессимистичный прогноз по реальным зарплатам россиян — они вырастут менее чем на 1%).

«Помимо НДС будет еще и фоновый рост цен, и он будет гораздо выше, 3-4% на основные проценты. И вместе с НДС это будет уже 5%. С учетом того, что 60% всех расходов россиян приходится на продовольствие, такой рост цен будет уже гораздо более чувствительным», — подчеркивает Миронов.

Впрочем, экономист надеется, что антиинфляционная политика Центробанка со временем снизит цены.

Еще одна чувствительная для россиян статья расходов, помимо продовольствия, — это оплата услуг ЖКХ. На нее приходится порядка 25%. И это прилично. Тарифы на коммуналку в нашей стране индексируются каждый год.

Пока правительство не определилось, на сколько вырастет плата за электричество, газ, отопление и водоснабжение. По оценкам экспертов, коммуналка может подорожать на 4-4,5%.

Если индексация тарифов на ЖКХ в следующем году составит в среднем 4%, это прибавит к расходам россиян 1%, говорит Миронов. «И повышение НДС, и индексация тарифов на коммуналку равнозначно скажутся на кошельках населения», — указывает он.

Транспорт

Помимо коммунальных каждый год индексируются тарифы на общественный транспорт — автобусы, троллейбусы, трамваи, метрополитен. А еще электрички, поезда, самолеты.

В следующем году, помимо традиционной индексации, на стоимость проезда будет влиять фактор НДС, а для авиаперелетов — еще и подорожавший авиакеросин.

«Авиакомпании заявили, что повышение ставки НДС до 20% для рейсов, проходящих через Москву, увеличит стоимость авиабилетов примерно на 10%. По нашим данным, в первом полугодии 2018 года средний чек на авиабилеты по внутренним направлениям туда-обратно с пересадкой в Москве составлял 10 552 рублей. Таким образом, если прогнозы аналитиков авиакомпаний сбудутся, билеты вырастут в цене примерно на 1000 рублей.

Вместе с тем, если на стоимость авиабилетов начнут влиять сразу несколько факторов, такие как изменение ставки НДС, подорожание стоимости авиационного керосина, индексация расходов на оплату труда летного состава при высокой инфляции, повышение стоимости аэропортового обслуживания, то конечная стоимость авиабилетов может значительно вырасти, что в итоге негативно скажется на спросе», — заявил «Шторму» глава интернет-сервиса для путешественников Biletix Александр Сизинцев

По мнению Василия Колташова, повышение НДС вместе с индексацией тарифов ЖКХ, а также рост цен на транспорт приведет к сокращению потребления. А это опасно для экономики. «Все это увеличит нагрузку на домохозяйства. В результате они будут потреблять меньше. Это плохо для экономики, потому что спрос у нас и так угнетен и стимулируется главным образом за счет кредитов», — говорит экономист.

Пенсионная реформа

Негативно повлиять на материальное благосостояние населения может и пенсионная реформа, согласно которой в следующем году на пенсию не выйдет ни один россиянин. Логика тут простая: условный гражданин 1959 года рождения или условная гражданка 1964 года рождения рассчитывали улучшить свое финансовое положение за счет получения пенсионных выплат.

Но, если пенсионная реформа в итоге будет принята в том виде, в каком ее инициировало правительство, условные граждане 1959-го и 1964 года рождения на пенсию выйдут на год позже. И потеряют как минимум 172 800 рублей в год (при размере средней пенсии в 14 400 рублей в 2018 году).