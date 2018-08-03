Крупные банки заморозили ставки вкладов

Средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру депозитов в третьей декаде июля снизилась на 0,02 процентных пункта (п.п.) — до 6,31% годовых.

Единственный из лидеров изменил ставки основной линейки рублевых вкладов Промсвязьбанк . С 25 июля он изменил условия нескольких депозитов. Доходность лучшего вклада стандартной линейки Промсвязьбанка «Мой доход» снизилась на 0,25 п.п., до 5,95–6,3% годовых в зависимости от срока.

Дмитрий Фалалеев. «Скорее всего до конца года мы увидим небольшое снижение ставок по вкладам. Сейчас макроэкономическая ситуация стабильна, большой необходимости в ликвидности у банков нет», — говорит руководитель дирекции розничного бизнеса Росевробанка

ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, С начала 2018 г. ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку по вкладам Сбербанка Бинбанка , «Открытия», Райффайзенбанка , Промсвязьбанка, Совкомбанка . Регулятор рекомендует банкам устанавливать проценты депозитов для населения не выше этой ставки, увеличенной на 2 п.п.

С ноября прошлого года максимальная ставка планомерно снижалась после того, как незначительно повысилась из-за введения банками сезонных вкладов к Новому году. В начале июня она достигла 6,05% годовых. Однако затем последовали щедрые предложения от банков топ-10, и ставка выросла: Сбербанк ввел сезонный вклад «Побеждай» (к чемпионату мира по футболу) с повышенной ставкой 6% годовых, а Райффайзенбанк — «Приветственный» для новых клиентов максимум под 6,42% годовых без учета капитализации. Последний вклад действует до сих пор. Ранее максимальная доходность розничного вклада в Райффайзенбанке составляла 4% годовых.