Всемирный день кошек: спасённые людьми коты и коты-герои

В среду, 8 августа, на Земле отмечается Всемирный день кошек. «Клопс» вспомнил истории, когда в Калининграде люди спасали этих животных от смерти и когда коты спасали людей.

Спасённые коты

В марте этого года волонтёры приюта «Дом для одиноких кошек» собирали деньги на лечение кота, который два года прожил со сломанной челюстью. Его подобрали и решили оказать помощь. А в мае байкеры спасли слепого кота-перса. Животное бежало по дороге и чуть не попало под колёса.

В июне объявили сбор на лечение сфинкса. Его выбросили из окна хозяева, которым животное мешало криками. Кот по кличке Фестер прошёл лечение и поселился у волонтёров. Он оказался ласковым и послушным.

Почти тогда же появилась информация о том, что зоозащитники приютили рыжего кота Леопольда, попавшего в капкан. Животное выгнали владельцы.

В июле в центре Калининграда полицейские охраняли больного котёнка до приезда волонтёров. На малыша хотели напасть собаки, и стражи порядка заслоняли его.

А на Советском проспекте калининградец спас котёнка из-под колёс. Трёхцветную кошечку забрала к себе пенсионерка, живущая одна.

Такие истории происходят в регионе часто. Весной 2017 года калининградцы спасли кота, упавшего в ров форта №5. Зверь, сидя на растущем из воды деревце, не мог забраться наверх по отвесной стенке рва и кричал что есть мочи. Иногда животные страдают не по собственной неосторожности, а из-за жестокости людей. Например, волонтёрам пришлось спасать кошку, которую расстреляли и выбросили в мусорный контейнер.

Иногда и животные оказывают помощь людям. Так, в Краснознаменском районе бездомный кот всю ночь грел в заброшенном строении потерявшегося ребёнка. 13-летний мальчик заблудился по дороге к бабушке и провёл ночь в компании зверька.