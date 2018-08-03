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США ввели санкции против банка «Агросоюз» — Минфин РФ
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США ввели санкции против банка «Агросоюз» — Минфин РФ 

ТК «Звезда» 13 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
США в рамках мер в отношении КНДР ввели санкции против зарегистрированного в России банка «Агросоюз». Об этом сообщили в Минфине России.
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